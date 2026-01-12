行動電源自爆！ 業者：多年前已召回可「免費換新」

台北市 / 綜合報導

有民眾的行動電源，突然在家裡爆炸起火，還好有即時熄火，沒有釀成災情。不過當事民眾心有餘悸，因為著火點就在床頭邊，險些發生意外。化學老師提醒，行動電源使用超過四年、或者電池外觀出現變形，就應該趕快更換新品。而業者則對此表示，這款行動電源多年前已經全面召回，請立刻停止使用，可以到各個門市免費換成新款產品。

房間內床頭邊，牆壁上留下黑色痕跡，因為有行動電源，突然爆炸，當事人：「原本在客廳看電視，忽然聽到爆炸聲響，立刻就衝到房間，發現我的行動電源，他本來是放在一個袋子裡面，但是卻著火了，所以我就很害怕，我先生第一時間就把，房間的一件衣服蓋住，然後他很快就熄掉了。」

原本裝著行動電源的，是款粉色凱蒂貓包包，如今直接被燒破，HelloKitty的部分字樣，也被燒掉，當事人真的嚇了好大一跳。當事人：「我就是覺得很震驚，怎麼也沒想到說，會發生在我們家裡，還好我昨天還沒有回房間睡覺或幹嘛的，不然爆掉應該就在我的頭附近而已。」

民眾心有餘悸，說這款產品用了近四年，上次使用是1月7日，已經兩天沒有充電，化學老師張丕白：「行動電源要發生自燃的現象，是非常不容易，鋰電池的兩個電極片之間要發生短路的情形，它才會發生自燃，不要碰撞到，不要放在高溫潮濕的環境，就不會發生這種現象。」

化學老師提醒，如果電池外觀變形或擠壓，而且用了超過四年，就要記得更換，充電時發現摸起來燙燙的，那也該換了，若充電時間太短，也容易造成電池老化，提醒消費者，記得買經濟部標準局檢驗合格的。

化學老師張丕白：「不小心燒起來的情況下的話，立刻把它丟到大型水桶裡面，或是用乾粉滅火器滅火，不要用水去潑它。」對此業者表示，這款產品是2019年的，2021年10月已經全面召回，後續會持續加強宣導，請停止使用同款產品，並到門市免費更換新品，行動電源雖然便利，但潛在風險也得注意。

