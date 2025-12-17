行動電源起火事件頻傳 交通部3個月內完成滅火整備

行動電源起火燃燒事件頻傳，陸海空運具都曾發生類似的驚魂事件，但對於如何滅火卻莫衷一是。對此，交通部次長林國顯今天(17日)允諾，將於3個月內完成相關滅火SOP與設備採購、演練及宣導。

立法委員蔡其昌17日在立法院交通委員會拿出一張近期在社群媒體流傳的訊息，指出在某架飛機上發生一起行動電源爆炸燃燒事件，結果空服員試圖拿水澆熄，所幸事主機警阻止。他藉此質詢交通部常次林國顯，遇到鋰電池爆炸燃燒時應如何滅火？

林國顯答詢表示，航空業對此很敏感，因此交通部已要求航空公司特別注意並做好防備。林國顯說：『(原音)鋰電池或充電電池要泡在水桶裡面，或者是用防火毯包住以後，再放在固定的箱子裡面才可以，不能用水去澆。(蔡其昌：所以我們所有交通部的載具裡面，高鐵、台鐵、所有的飛機上面都有水桶嗎？)報告委員，我們目前都有要求至少要備防火毯，那水桶的話，飛機上是有的。』

不過，蔡其昌質疑，根據國際民航組織的說法，行動電源的滅火關鍵是水，並非防火毯；此外，國際上還有另一派說法是先用大量的水去澆，再用防火手套拿起來丟入水桶中，而且不認為防火毯有效，也不認為用水澆是不對的。

林國顯則指出，鋰電池燃燒是化學反應，需要大量的水來冷卻，因此最好泡在水裡；蔡其昌追問萬一當下沒有水桶，能否先用水澆？民航局長何淑萍補充說明，這些空服組員都有受訓，何淑萍說：『(原音)基本上，立刻發生的時候，他會戴防火手套，如果可以，他會直接把飛機上所有可能的水、咖啡、不能是酒，所有的水放在一個水桶，然後直接把鋰電池丟到水裡面。』

不過，蔡其昌認為現在幾乎人手一個行動電源，因此這些SOP應讓所有旅客知道，如同消防宣導及演練，但問題是在社群平台流傳的滅火SOP各有不同；且台鐵、高鐵等公共運具是否都有準備相關的滅火設備？

對此，林國顯表示，他已於16日要求桃園機場公司備妥一個類似AED的急救包，未來也會要求各航站或車次強化整備。他同時允諾交通部會在3個月內重新檢視相關的SOP，並完成所有公共運具的相關設備採購及演練，且加強旅客宣導。