行動電源起火是運氣差？消防員揭「1關鍵」示警：如炸彈掛牆上

生活中心／許智超報導

消防粉專指出，自帶插頭的行動電源雖方便，但會有起火燃燒的風險。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

近期行動電源起火、冒煙意外頻傳，讓許多人感到憂心。對此，消防粉專指出，雖然自帶插頭的行動電源主打方便，但在消防員眼裡是一種違背物理安全的設計，「當你為了省那一條線的麻煩，其實是把一顆高能量的化學炸彈，直接掛在牆壁上燒」，並非是買到「機王」的運氣問題。

臉書粉專「消防神主牌」發文說明，最近這張照片在網路上引起恐慌，一顆粉紅色的網美行動電源，把家裡的插座燒得焦黑，但這其實跟買到機王或運氣無關，並直言這類主打「自帶插頭、一顆搞定」的行動電源，在消防員眼裡，是違背物理安全的設計，「為了省那一條線的麻煩，其實是把一顆高能量的化學炸彈，直接掛在牆壁上燒」。

廣告 廣告

「消防神主牌」表示，自帶插頭的行動電源，插頭後連接的是一整塊沉重的鋰電池，當它插在牆上時，所有的重量都壓在那兩片薄薄的金屬插頭上，像是用兩片薄鐵片去舉啞鈴，形成了一個可怕的「槓桿」，導致插頭內部的焊點、金屬接觸面承受極大的扭力，時間一久發生金屬疲勞、接觸不良、電弧產生，最後就是燒出黑洞。

「消防神主牌」提到，傳統的充電方式，變壓器（豆腐頭）插在牆上、行動電源放在桌上，中間隔著一條線，這條線不只是傳輸電路，更是安全的「防火巷」，因為變壓器在轉換電壓時會產生高熱，而鋰電池最怕的就是熱。

然而，自帶插頭的行動電源卻把「發熱的變壓器」跟「易燃的鋰電池」緊緊綁在一起，還關在一個散熱不良的塑膠殼裡，一旦前面的插頭因為槓桿作用短路起火，後面緊貼著的鋰電池馬上就會加入燃燒，因此粉專建議回歸最原始的做法，將熱源跟燃料分開以保安全，「讓充電的歸牆壁，儲電的歸桌上」。

更多三立新聞網報導

春節年假天氣出爐！恐有2波冷空氣襲 這天起變天炸雨

1圖看年前天氣4變化！今寒流減弱「明回暖直衝26度」 這天再轉濕涼

他收1電子郵件「10萬存款全沒了」！詐團新招曝光

轉運就靠這天！2/11「送神日」 廖大乙：做1事好運旺整年

