行動電源起火頻傳 經濟部祭查廠、擴大邊境查核等3措施

因應行動電源起火爆炸層出不窮，經濟部標準檢驗局今天(5日)宣布三大強化安全措施，包括加嚴檢驗規定，每年將派員赴海內外工廠檢查確認生產製程符合規定；自10月起也針對進口行動電源加強邊境查核，邊境抽批比例已提高10倍；同時也會擴大市場檢查、購樣檢測的數量。

經濟部標準檢驗局指出，行動電源使用的鋰電池具有高能量密度、高效充放電特性，若品質衰退或使用不當、使用未經檢驗通過的產品，就容易發生「熱失控」，有起火甚至爆炸的風險。而根據統計，2023年到今年10月，近3年行動電源事故通報共計45件，這段期間進口的行動電源共1,370萬件。

目前標準局在業者申請進口前，要求需通過國家標準檢驗，符合者才核發證書，准許進入市場；產品上市後則會做市場檢查、市場購樣，不符合標準者可處罰鍰、限期回收或改正、廢止證書等處分；另外也在商品安全資訊網蒐集及揭露不合格及瑕疵商品資訊。

考量行動電源起火案時有所聞，並受到社會廣泛關注，標準局宣布祭出三大措施強化把關。首先是規劃將工廠檢查納入管理機制，每年派員赴海內外工廠查廠，確認其生產製程、用料都符合規定及原設計，維持產品品質穩定。標準局副局長謝翰章說：『(原音)整個社會氛圍都已經走到這裡了，我們只好把工廠檢查納入必須強制要執行的部分，所以我們現在內部正在規劃，應該在很快的時間公布來讓大家知道。當然不會公布明天就開始實施，不會！因為畢竟他要跟工廠做聯繫，至少會給1年時間，讓所有認證者趕快去通知所有的製造商，要補工廠檢查的這些文件。』

標準局表示，第二項強化措施是自10月起強化進口行動電源商品的邊境查驗，抽批查核比例提高10倍；第三則是提高行動電源商品市場檢查及市場購樣檢測數量，避免不合格商品於市面上流通。

標準局也提到，近兩年市面上出現自帶插頭的行動電源產品，由於設計上與低壓電路擠在一起，在散熱時確實會有比較高的風險，為此，標檢局正研議提高溫度以及過度充放電的相關標準，盼能降低民眾的風險。(編輯：宋皖媛)