行動電源起火「不是運氣差」 消防員揭1關鍵：如定時燃燒彈

行動電源起火爆炸時有所聞，近日又有知名品牌行動電源突然起火，在社群上引起一陣關注。有消防粉專指出，自帶插頭的行動電源雖主打方便，但在消防員眼裡是一種違背物理安全的設計，等同掛在牆上的定時燃燒彈，並非是買到「機王」的運氣問題。

「消防神主牌」在臉書粉專發文表示，看見一顆粉紅色的網美行動電源，把家裡的插座燒得焦黑，直言這類主打「自帶插頭、一顆搞定」的行動電源，是違背物理安全的設計，「為了省那一條線的麻煩，你其實是把一顆高能量的化學炸彈，直接掛在牆壁上燒」。

粉專指出，自帶插頭的行動電源，插頭後連接的是一整塊沉重的鋰電池，所有的重量都壓在那兩片薄薄的金屬插頭上，像是用兩片薄鐵片去舉啞鈴，形成了一個可怕的「槓桿」，導致插頭內部的焊點、金屬接觸面承受極大的扭力，時間一久發生金屬疲勞、接觸不良、電弧產生，最後就是燒出黑洞。

消防神主牌也說，傳統的充電方式，變壓器（豆腐頭）插在牆上，透過電線連接行動電源，這條電線不只是傳輸電路，更是安全的「防火巷」，變壓器在轉換電壓時會產生高熱，而鋰電池最怕的就是熱。

而自帶插頭的行動電源，卻把「發熱的變壓器」跟「易燃的鋰電池」緊緊綁在一起，還關在一個散熱不良的塑膠殼裡，一旦前面的插頭因槓桿作用短路起火，後面的鋰電池馬上就會加入燃燒。粉專建議，消費者應回歸最原始的做法，讓充電的歸牆壁、儲電的歸桌上，將熱源跟燃料分開以保安全。

