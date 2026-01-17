行動電源起火！北捷板南線車廂內白煙瀰漫 450人急疏散

台北捷運板南線車廂傳出有行動電源冒火光，乘客以滅火器救火，導致車廂內煙霧瀰漫。（圖／翻攝自Threads／@elvis.0609）

台北捷運板南線昨天（16日）晚間接近11時，一列從新埔到板橋站的列車傳出騷動，某位旅客攜帶的行動電源突然竄出火光及燒焦味，有人見狀拿起滅火器噴灑，但由於大量乾粉導致車廂內煙霧瀰漫，讓許多乘客嚇得驚慌奔逃。對此，北捷公司回應，事後安排列車上約450名旅客於板橋站下車，改搭下一班列車疏散，並未造成長時間延誤。

據了解，這起事件發生在16日深夜10時56分左右，這列開往頂埔方向的列車出現「碰」的一聲。北捷表示，當時有旅客行動電源突然冒煙，其他乘客使用滅火器噴灑，雖成功滅火，但在乘客噴灑乾粉後，車廂內煙霧較大，現場一度造成騷動。

廣告 廣告

北捷指出，站務人員接獲通報後第一時間就帶著滅火器趕抵該節車廂，基於安全考量，站務人員立即安排列車上約450名旅客於板橋站下車，改搭後續列車疏散，而下一班列車約2分鐘後就進站接駁，沒有造成長時間延誤，也無人員傷亡。

有民眾回憶，當時自己搭捷運回家，旁邊卻出現一團火，「然後開始煙霧瀰漫，夾帶超刺鼻的味道」。也有人在社群平台分享現場畫面，並驚呼「坐捷運坐到一半突然冒煙？」

對此， 北捷也呼籲，旅客搭乘捷運時，務必注意隨身電子用品使用安全，若發現異常狀況，應優先通知司機員或站務人員，由專業人員依標準作業流程處置。捷運警察隊則提醒，民眾如遇危險情事，可按下月台紅色緊急通話鈕，或撥打110報案，以維護乘車安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

突遭追回租屋補助近5萬！她崩潰喊「比年終還多」 一票人都遇到

肯德基蛋撻停售「挨轟行銷騙局」！專家嘆：信任成本被放到火上烤

替妹妹出錢十年換來一聲「我買房了」 姊姊沉默了