當心捷運車廂突然冒出濃煙、火光！日前台北捷運板南線發生行動電源在車廂內冒煙的驚險事件；日本東京地鐵日比谷線的火舌更一度幾乎竄到竄到成人頭部的高度。這些現代人隨身必備的電力救星，竟可能突然成為口袋裡的「未爆彈」！

臺北捷運公司在事件發生後，為了維護公共安全，正式公告宣導民眾進入捷運系統時，盡量不要使用行動電源充電。同時也提醒，如果行動電源出現變形 or 異常發熱，絕對不能帶進捷運系統，引起諸多討論。

為什麼行動電源會自燃？專家曝「最佳壽命」，這狀況快換新

廣告 廣告

很多人以為行動電源只要還能幫手機充電，就代表它沒壞。但專業消防員於臉書專頁「消防神主牌」指出，行動電源是由鋰電池組成，它其實是有「保存期限」的，屬於消耗品，並非能用一輩子的傳家寶。

消防員提醒，鋰電池的最佳壽命大約只有2到3年，或是經過循環充電300到500次。一旦超過這個時間，雖然功能看起來正常，但內部的化學物質活性會下降、絕緣膜也會老化。這時的電池就像一個不穩定的化學容器，一旦遇到碰撞或高溫，發生自燃的風險就會大大增加。

「我那顆用了五年還很勇，應該沒事吧？」消防員分享，他聽到這去化冷汗直流，因為鋰電池擺超過這個時間，即便還能充電，但內部的化學物質已經活性下降、絕緣膜老化。就像一顆不穩定的未爆彈，隨時可能因為過熱而發生危險。

擺著沒再用的行動電源也要注意，因為鋰電池如果長期放置不使用，電壓會降得過低，導致電芯受損。如果某天突然拿出來充電，反而比天天用的更容易出事。

幫行動電源做健康檢查！出現3症狀請立刻讓它退休

為了幫助大家判斷手中的裝置是否安全，首先最重要的是確認行動電源的「製造日期」。消防員建議，如果發現製造日期已經超過使用上述建議使用年限，不管外觀看起來多新、這幾年有沒有用，都應盡速汰換。

除此之外，我們還可以透過以下3個徵兆，來幫行動電源做「健康檢查」。如果發現異狀，務必尋求專業回收處理，別再帶出門了囉。

1. 蓄電力明顯下滑：老化警訊

如果以前能充飽2次手機，現在充不到1次就沒電，代表電池老化嚴重。

2. 充電時異常發燙：電阻過大

正常充電應是微溫。如果摸起來會「燙手」，代表內部電阻過大，能量正在轉化為危險的熱能。

3. 外殼鼓起變形：內部氣體膨脹

這是最危險的徵兆。將行動電源放在桌上轉轉看，如果無法平放、甚至像陀螺一樣旋轉，代表內部已經產生氣體。

除此之外，知名3C達人Tim哥也特別提醒，在用行動電源時，若觀察到充電線融化、散發刺鼻氣味，或是接口周圍出現黑色、棕色焦痕等現象，甚至外殼明顯破損、變形，這些都屬於危險警訊。一旦發現這些跡象，立即停止使用並更換，避免發生過熱，甚至火災等意外。

【早安健康溫馨叮嚀】

安全不能等待，意外更無法重來。行動電源雖然方便，但它的化學特性需要我們細心照料。定期更換家中的「過期」電池，不只是保護自己不被火舌威脅，更是守護家人與公共運輸安全的一份責任。讓我們從今天起，養成檢查製造日期的好習慣吧！



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

天天一習慣讓腦萎縮，結構改變如吸毒「大腦修復菜單」護腦自救 醫生點名「這4種茶」千萬別喝！傷胃又傷身，多一步驟護肝腎





原文引自：行動電源過期變未爆彈！消防員揭「黃金壽命」有3徵兆馬上斷捨離