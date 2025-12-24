行動電源風暴 2025：起火、召回、禁飛，一年內怎樣爆到全行業洗牌？

2025 年行動電源起火與連環召回，可說由個別品牌事故，迅速演變成整條供應鏈、再到中國民航出行與監管制度的全面升級。先是羅馬仕、Anker 等熱銷品牌接連中招，接著機場安檢加碼，民航局直接落閘禁帶不合規產品。之後供應商與 CCC 認證問題浮出水面，最終推動全國性整治、以及更嚴格的國標與「掃碼追溯」改革上路。

6 月底：品牌召回引爆

Anker 主動召回多款行動電源

羅馬仕在大陸發布召回公告，涉及 3 款型號共約 49.2 萬件，原因指向部分電芯原材料問題。官方稱極少數產品使用時可能過熱，極端情況下有燃燒風險，並提供換新或退貨退款安排。

其後 Anker 在台灣亦宣布召回行貨產品，理由是安全檢查發現供應商部分批次「行業通用電芯」出現未經批准的原材料變更，可能令行動電源在長期循環後出現過熱甚至燃燒隱患。

機場迅速嚴查 → 中國民航局「一刀切」新規

溫馨提示：大陸民航局已規定 6 月 28 日起無 CCC 標識、標識不清的行動電源不得上機

隨著召回消息擴散，大陸多地機場迅速加強安檢措施、重點核查 Anker、羅馬仕等品牌及型號。旅客若持有召回清單內產品，可能要即場棄置或改用郵寄處理。

更關鍵是民航局發緊急通知：自 6 月 28 日起，禁止旅客攜帶「無 CCC 標識／標識不清晰／被召回型號或批次」的行動電源乘坐中國境內航班，直接把帶行動電源去大陸變成合規問題。

供應鏈追查：疑涉電芯廠與製程異常

行動電源召回事件涉事供應商安普瑞斯

事件焦點很快由品牌，轉向電芯供應與製造一致性。有媒體探訪報道指，電芯供應商安普瑞斯（APEX）部分產線自 6 月下旬起停產，並提到其 CCC 證書狀態變動、監管部門介入調查等資訊。

央視後續引述市場監管系統受訪者，將召回核心原因指向「電池生產過程混入金屬異物」，並提及對供應商的檢查與處置進展，令行動電源起火不再只是單一品牌公關危機，而是品質管控與製程風險被放大檢視。

後續擴散：小米加入、Belkin 全球召回

小米召回僅一款 PB2030MI 香港有售

兩個月後，小米亦就 PB2030MI 在大陸主動召回。涉及特定生產批次產品共約 14.7 萬件，並以退款方式處理。而該型號同時在香港有售，令港人更關心海外版/港行與內地登機規則如何對接。

同年下半年，Belkin 亦宣布全球召回 3 款行動充電相關產品，顯示這波安全風險與召回潮並非只集中在國產品牌或單一市場。

​監管加碼：集中整治、最嚴國標、再到「掃碼追溯」

中國市場監管總局：7 月至 9 月全國開展行動電源品質安全集中整治

面對連串事故與輿情，中國國家市場監管總局宣布 7 至 9 月在全國開展行動電源品質安全集中整治，涵蓋 CCC 認證監管、增加抽查頻次、加大執法與召回、以及壓實電商平台責任等方向。

到年末，工信部主導的全新《移動電源安全技術規範》被形容為「史上最嚴」方向，外界普遍預期會在測試、設計與資訊透明度上提高門檻，行業或迎來洗牌。​

同時，大陸亦推進 CCC 標誌「加印追溯 QR 碼」試點：2026 年 3 月 1 日起試點範圍內新獲證產品先行，2027 年 3 月 1 日擴至試點範圍內全部獲證產品，屆時掃碼可查證書、廠商、型號、證書狀態等，主打防偽與責任追溯。

大陸將試行 CCC「掃碼追溯」

這波行動電源風暴雖然引發連環震盪，但整體未見釀成重大傷亡的災難，亦算是不幸中之大幸。隨着更嚴格的安全規範、追溯制度等新規逐步出台，行業有望從「事後補救」走向「源頭管控」，讓產品設計、用料與生產流程都更安全、更透明。​

而對消費者而言，新舊標準交接的這段時間更要精明。購買前先看清產品的認證標識是否齊全、資訊是否清晰，並優先選擇來源可靠、可追溯、售後機制清楚的品牌和型號。安全這件事，永遠比「夠便宜、夠大容量」更值得放在第一位考量。

