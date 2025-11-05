行動電源NG行為大公開 「這類產品」較危險

▲附贈AC插座的行動電源，可以省去再帶一顆電源供應器的空間。圖為示意圖，非有問題產品。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 行動電源近年頻繁發生爆炸、自燃意外，連飛機、高鐵等大眾運輸都祭出使用禁令。主管我國產品安全規範的經濟部標準局今（5）日召開記者會說明行動電源規範再升級，更也點名「有AC插座」、「自帶充電線」等複合功能的行動電源危險性較高，須符合較高安全標準才能使用，更提到將行動電源當作電源供應器使用更是NG行為，相當危險。



標準局說明，鋰電池往往會發生起火，因為電池老舊、碰撞或使用不當，造成隔離膜破裂，出現鋰金屬沉積，導致電流快速升溫並導致起火風險。標準局也針對近期常見的新型產品提出見解。



AC插座的行動電源



附贈AC插座的行動電源，可以省去再帶一顆電源供應器的空間。然而，標準局副局長謝翰璋表示，「風險會比較高，我想答案是肯定的」，原因是在一個小空間裡面裝了那麼大容量的東西在裡面，又包含AC插座等，功率比較平常用5V的Type-C慢電流充電也還要大，這麼多功能齊聚，就必須要考慮到散熱是否充足。



面對這種新型態產品，他表示，標準局思考高溫、過度充電等測試標準更加提升，確保這些本身具有危險性產品更加安全；標準局補充，相關功能聚集在一起，應該要符合國內安全規定，包括使用多少電壓、要間距多少。

附贈充電線的行動電源

標準局說明，即便充電線屬低壓的DC充電，危險性沒有像是AC插座這麼高，但如果充電線長期使用、拉扯還是可能出現短路問題，進一步導致電線走火等。

廣告 廣告

而標準局也提到使用行動電源的NG行為：



行動電源長期插電

部分民眾會把行動電源當作電源供應器，長期插在插座上，要使用時就拿來用。



對此，標準局表示萬萬不可，因為行動電員最擔心過度充電，即便現在有許多新型行動電源會自動斷電，但是就是害怕發生問題，所以還是應該要改善這種不好的使用習慣。



購買國外「水貨」行動電源

標準局表示，如果民眾到日本、中國購買行動電源帶進來台灣，也就是所謂的「水貨」，那麼就不會符合邊境查驗規範，可能會購買到不符合國內安全規範的產品，呼籲民眾還是購買符合國內安全規範產品。



假如真的想要把國外產品帶回台，那麼建議就是要買大品牌，產品品質及事後保固比較有保障。

標準局總結，建議民眾選擇產品應挑選「愈單純愈好」，就是不附帶充電線、插座的產品，如果挑選具有複合功能產品，還是必須要經過標準局嚴格把關。如果使用產品出現過熱、膨脹等，就一定要趕快收好，再跟原廠確認。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

行動電源頻頻發生爆炸意外 標準局：邊境抽驗提高10倍

高鐵乘車新制！防行動電源自燃 充電時不能放包包若起火將求償

又見行動電源起火！航港局：不得託運或放行李箱