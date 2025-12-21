行員下班遭張文攻擊遇害...兆豐銀行聲明「不捨悲痛」：將協助家屬治喪並從優撫恤

捷運台北車站與中山站19日晚間發生隨機殺人事件，27歲嫌犯張文持煙霧彈及汽油彈在多處縱火，並以長刀攻擊，包含張文在內，共造成4死11傷；而其中一名罹難者是現年37歲的兆豐銀行大稻埕分行王姓行員，針對員工不姓離世，兆豐銀發出聲明慟憾「不捨與悲痛」，並證實董事長董瑞斌、總經理黃永貞皆已赴院關懷慰問並發動全行協助治喪。由於王姓行員為下班途中遇難，兆豐銀同時以「因公殉職」撫恤。

據了解，王姓行員當時下班後，在中山商圈的誠品南西店4樓逛街，遇到張文衝向4樓行凶，當場遭利刃刺傷、肝臟嚴重破裂失血過多，送醫前已經命危。王姓行員到院前瞳孔放大並且休克，雖然醫院緊急開刀、並進行心臟按摩，更安裝葉克膜試圖維繫生命，但因為心臟停止過久、腦部及全身器官嚴重缺氧等等狀況，加上肝臟、右手還是大量出血，難以完全止血，搶救3小時後仍舊宣告不治。

廣告 廣告

兆豐銀行證實，遇害的王姓男子是兆豐銀行員工，包括兆豐銀董事長董瑞斌及兆豐銀行總經理黃永貞，第一時間都趕往醫院關心陪伴同仁跟家屬。兆豐銀行指出，公司同仁聽到此訊息心情都很沈重難過，董事長董瑞斌原規劃周一與媒體茶敘也緊急通知取消。

兆豐銀行表示，對於這位優秀同仁不幸意外離世，兆豐銀行全體同仁都感到非常不捨與悲痛，銀行正積極協助家屬處理治喪事宜並從優撫恤。兆豐銀行說，同仁及其家屬遭逢此一重大變故，這是非常沉重的不幸事件，人資部門也將提供心理諮詢資源予受影響的同事。

（圖片來源：三立新聞、四叉貓臉書）

更多放言報導

北捷隨機殺人案「嫌犯媽媽是陸配」、「抖音效忠五星旗」？四叉貓查證「張文與中國無關」：全家都是桃園人、抖音帳號非本人...喊話：不需要太多陰謀論

與虎謀皮？專家籲「綠應與藍白大和解」...張文翊嘆「下跪才可能」竟被回「不聰明情緒性反應」！她自嘲「家人和共產黨打交道都很慘」：我還是錯了