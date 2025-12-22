行員下班遭張文砍殺身亡 兆豐銀董座赴分行關切

台北市 / 綜合報導

台北市中山商圈上週五發生隨機攻擊事件，引發社會震撼。其中一名王姓死者，任職於兆豐銀行，今（22）日上午，兆豐銀行董事長董瑞斌，親赴死者任職的分行關懷同仁，而在事發後的第一個上班日，分行氣氛低迷沉痛，不少行員的情緒難以平復，還有人攜帶花束來到公司悼念。

記者VS.兆豐銀行人員說：「(今天是有要來就是做一些相關...)，不好意思，來來來，謝謝。」走下車後擺擺手不願多談，兆豐銀行董事長董瑞斌，今（22）日上午8點半走進台北大稻埕分行，關懷同仁後續狀況一待就是半個小時，19日台北中山商圈發生隨機攻擊事件，命喪四樓的王姓死者任職的公司就是這裡。

同仁帶著花束走進公司，事發後的第一個上班日，整間分行氣氛低迷沉痛，不少行員眼睛都哭到紅腫，事發後兆豐發布聲明，對於這起事件感到不捨與悲痛，將積極協助家屬，處理治喪事宜並從優撫恤，不少同事心理也受到影響，人資部門也將提供諮詢資源。

民眾 vs. 員警(12.19)說：「往四樓路上，(在哪裡)，這裡，這裡這裡，四樓，四樓，(有人流血)。」誰都想不到，只是下班後到中山商圈逛街，卻遇上死劫從此天人永隔，除了同仁不捨，一位王姓行員的客戶也在網路上哀悼，表示當時買房子幫他審核房貸的小男孩，就是王姓行員，對他的印象之所以深刻，是因為他拍房子時很可愛的把他也拍了進去，在這名行員身上，他看見難能可貴的善良與踏實。

王姓行員的死亡，不只是損失一條鮮活的生命，更是打破數百萬人，對自由人生和純粹善良的幻想，願逝者安息也願生者堅強，這場突如其來的悲劇，一條年輕生命就此止步，也在死者的親友心中，留下難以抹去的創傷，世人只願悲劇別再重演。

