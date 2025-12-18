行員外出收款遭竊金管會罰600萬 合庫銀：深切檢討

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北18日電）合庫銀行台大分行行員今年5月29日到台大醫院收取商家款項，現金袋遭歹徒竊取。金管會今天表示，行員外出收款未依規定由2名以上行員共同執行，也沒用可上鎖的手提箱裝置現金，導致現金387.5萬元遭竊，開罰合庫銀新台幣600萬元。

對於金管會裁罰，合庫銀表示，深切檢討並已訂定具體改善措施，杜絕再發生相關事件。

金管會銀行局主秘周正山在例行記者會上說明，這雖是一次性案件，但調查發現，此行員自2022年7月1日至今年5月29日間執行外出收款作業，都未依內部規定由2名以上行員共同執行，且沒使用可上鎖的手提箱裝置現金才會導致現金遭竊，考量違規期間機構缺失已久，「很難說是一時大意」，決議提高罰度，開罰600萬元。

周正山說明，這次主要違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，主要有2類缺失，一是未完善建立內部控制制度，包括未建立行外收付作業的勾稽機制，系統無法就單人外出情形進行勾稽或事後查核，也沒建立妥適的內部稽核機制，僅以書面審核備查簿與外收清單是否合規為主要方式，未建立其他查核機制。

二是沒未確實執行內部控制制度，包括未確實執行營業場所外收付款項作業規範，員工未確實執行外出登記作業，以及未落實資金運送備查簿及外收清單照會機制。

周正山表示，合庫銀規定運送現金的金額超過30萬元應由2名以上行員共同擔任，並使用可上鎖的手提箱裝置現金及運送過程嚴禁現金無人看管。但此案一人外出收款，運送過程現金無人看管，現金袋放在辦公室門口椅子，導致遭歹徒竊取裝有現金的手提袋。

由於合庫銀台大分行場域位在台大醫院內地下1樓，周正山指出，行員可能認知錯誤，以為台大醫院院址範圍都在分行內，導致收款有所疏忽。

合庫銀5月29日當天就此案向警方報案，也向金管會通報重大偶發案件。周正山指出，後續也要求合庫銀清查，並把結果陳報董事會，也請銀行把此案例提報到銀行公會，合庫銀經過此案後，超過30萬以上案件都委由保全處理。

媒體關切行員是否有被求償，銀行局官員指出，金管會主要是針對銀行內控管理機制做裁罰，合庫銀有調整行員職務，也有向行員求償，不過金額應沒有到300多萬元。

合庫銀表示，此案損失損失金額387餘萬元，案發當下就向警察機關報案並完成筆錄，並依規通報主管機關，對合庫銀營運與財務無重大影響，客戶權益也不受影響。

對於金管會裁罰，合庫銀指出，深切檢討並已訂定具體改善措施，落實執行相關內部控制，杜絕再度發生相關事件。（編輯：楊蘭軒）1141218