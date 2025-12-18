行員獨自赴台大醫院收款387.5萬遭竊 金管會開罰合庫600萬
合庫銀台大分行行員今年5月底到台大醫院收取營業款項遭竊。金管會今天表示，行員執行外出收款作業，未依規定由兩名以上行員共同執行，且未使用可上鎖的手提箱裝置現金，導致運送過程現金387.5萬元遭竊，未確實執行內控制度，有相關缺失，依銀行法開罰合庫銀新台幣600萬元。
金管會今天表示，這起案件合庫銀有兩大類缺失，一是未完善建立內部控制制度，包括未建立行外收付作業的勾稽機制，也未建立妥適的內部稽核機制。二是未確實執行內部控制制度，包含未確實執行營業場所外收付款項作業規範，員工未確實執行外出登記作業，也未落實資金運送備查簿及外收清單照會機制。
此外，金管會指出，因違反銀行法第45條之1第1項及內控內稽辦法第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，依銀行法第129條第7款規定開罰600萬元。
對此，合庫銀表示會深切檢討，並已訂定具體改善措施，落實執行相關內部控制，杜絕情事再度發生。
合庫銀說明，這起案件損失金額新台幣387餘萬元，案發當下即向警察機關報案並完成筆錄，同時依規通報主管機關，對合庫銀營運及財務無重大影響，客戶權益亦不受影響。
