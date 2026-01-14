行員認證！去銀行有「2習慣」是有錢人：他們和普通人的差別

財經中心／劉宇鈞報導

飯田道子指出，有錢人面對金錢時展現出較高的積極度。（示意圖／資料照）

想累積財富、朝「有錢人」邁進，或許可以先從日常習慣著手！日本一名前銀行員就分享多年觀察指出，許多擅長存錢、累積資產的人到銀行辦事時，往往不會急著離開，反而會多停留一下，留意銀行近期是否推出新活動或理財專案；同時，他們也會仔細檢視存摺中的每一筆款項進出，對數字特別敏感，成為累積財富的重要關鍵。

日媒《All About》過去曾報導，財經作家飯田道子曾在銀行業工作，她從行員角度整理出2個特點，並藉此比較有錢人與一般人在理財習慣上的差異。

廣告 廣告

特點一：有錢人會在銀行多待一會兒 觀察這些細節

飯田道子指出，第1個特點是「存錢的人在銀行待得比較久」。她表示，隨著網路銀行普及，現在許多金融業務不必親自跑一趟銀行，即使到現場辦理，多數人也會匆匆完成後就離開。不過她觀察到，對於能夠累積金錢、提升儲蓄的人來說，他們到銀行時往往會傾向停留更長時間。

她提到，這些擅長儲蓄的人在銀行停留時，會順便查看各種資訊，留意櫃台裝設的設備，或向行員詢問交易細節。相較於一般人辦完事情只想快點回家休息，他們更把到銀行視為接觸理財資訊的機會，遇到不清楚的地方也會主動提問，藉此掌握最新的金融消息。

特點二：有錢的人，存摺看的是「流向」不是只看餘額

第2個特點則是「掌握資金流向，並定期記帳」。飯田道子直言，有些人之所以存不到錢，往往只關心帳戶裡「還剩多少餘額」，卻不一定會注意錢從哪裡進來、又花到哪裡去；但有錢人通常會仔細查看每一筆收入與支出，檢查是否有浪費或付錯款項的情況，同時也會認真記帳，讓自己更有動力持續增加儲蓄。

飯田道子也感嘆，透過存摺的資金流向，就可能改變一個人對金錢的想法，並認為這樣的做法十分值得參考。

最後她總結，從以上兩個細節就能看出，有錢人面對金錢時展現出較高的積極度，因此建議不論是想存錢或省錢，都可以先從「關注自己的資金流向」開始，逐步培養理財習慣。

更多三立新聞網報導

吳子嘉估藍丟5縣市 徐國勇：相信預言成真「且還會更好」

「15蔬果」農藥殘留最少！營養師：不用特別買有機也能安心吃

斷言「這1人」選不上新北市長！命理師喊可怕：鼠面

年輕女子「耳朵驚見香菇」 醫揭1習慣害的：長黴了

