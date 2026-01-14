行善付出直至百歲 人品典範乘願再來

關懷法親，情比家人，雲林63歲的志工「劉碧桃」，陪伴資深志工「徐張秀娥」長達17年，徐張秀娥多年來，力行菩薩道，在鄰里間募心募愛不遺餘力，當身體機能逐漸退化，劉碧桃與其他志工，接力關懷，給她依靠與溫暖。去年底，徐張秀娥往生，享嵩壽一百歲，當時劉碧桃也陪伴在旁，給予深深祝福。今天，趁著上人行腳嘉義的機會，志工溫馨分享這段故事。

志工劉碧桃與徐張秀娥，相差30多歲，情同母女，至今仍時常想起，老人家關懷身心障礙孩童的慈悲善行。

廣告 廣告

慈濟志工 劉碧桃：「一個將近80歲的長者， 跟我們一起，很和藹餵孩子(吃飯)，我想到一個畫面 ，老吾老以及人之老， 幼吾幼以及人之幼的畫面，很美 很美。」

已故慈濟志工 徐張秀娥：「說有一位師父出家，要在花蓮蓋一間醫院，大家來幫忙，五十 一百元都沒關係。」

就是這麼充滿熱忱，志工徐張秀娥，很喜歡收看大愛台的節目，說慈濟做慈濟，都非常投入。

慈濟志工 張速修：「老人家對自己很節儉， 只要有會員身體不舒服， 她都會買祝福禮 去關懷對方。」

關懷法親細水長流，徐張秀娥生活樸實低調，總是不讓女兒們幫她過生日，這天，吃下志工準備的麵線，滿心歡喜。

「 好好吃 (好吃) 。」

去年11月，徐張秀娥安詳往生，除了女兒們，志工劉碧桃，也陪伴她走完最後一程，她的身影，將永存眾人心中，虔誠祝福，乘願再來，繼續行走菩薩道。

更多 大愛新聞 報導：

醫療糾紛現場 真實故事集結出書

氣溫驟降要當"心"！血管急遽收縮恐致命

