行善利他同志願 菩薩家庭喜添丁

今天在新店靜思堂登場的歲末祝福，有237人完成受證，正式加入慈濟大家庭。其中有一位印尼單親媽媽，獨自撫養四個小孩，接受慈濟人幫助之後，從手心向上，轉為手心向下，為大眾付出；也有任職上市公司主管的慈二代，為貧苦家庭募集、運送床墊 。上人期許大家，大家能夠彼此和氣互愛，就是人間的福氣。

緣分，不一定來自血緣，卻在生命陷落的縫隙裡，補上堅定的扶持力量證嚴上人開示 ：「大家有這一分的愛心，師父才有法度，有法度，就是用人間善法，來向社會人群宣達，人人心向善。」

新店靜思堂，歲末祝福，來自三重、蘆洲、新泰、澎湖、教育團隊，共237位 受證 慈濟志工、榮董，踏上菩薩道慈濟志工 李培枝 ：「(印尼語) 謝謝慈濟 謝謝上人，我是慈濟照顧戶，因為有4個小孩子(需撫養)，被慈濟幫助 然後我都很感動，家人沒有很親 但師姊很親，現在孩子長大了，我就來回饋社會 來做好事。」

有了 慈悲，異鄉成為家鄉，曾經苦過的李培枝，手心向下，轉為向上，她見習、培訓期間，投入環保志工、香積團隊，為眾人付出；慈二代江侑聰，上市電腦公司主管，業務再繁忙，也堅持服務弱勢家庭慈濟志工 江侑聰 ：「訪視戶其實是個單親媽媽，被迫找一個6樓的夾層(居住)，甚至床墊被老鼠咬破了，我在因緣際會之下，得到兩個床墊，一步一腳印地 幫搬上6樓，我還記得她跟我講說，終於不用睡冷冰冰的地板了。」

證嚴上人開示 ：「人與人之間 ，大家都要合和互協，合就是國家 地方，人人都會平安， 所以說 這和氣互愛，和氣互愛 是很重要，這就是人間的福。」

超過2626人 參與經藏演繹，重現慈濟人無所畏懼，前進海外、台灣大型災難的勇者足跡證嚴上人開示 ：「自己自動 默默地，把這樣的人匯合起來，這樣的祥和 這樣的投入，這樣的付出，說起來很簡單 就結束了，乾乾淨淨，這是很不簡單的事情。」

燈火不滅，初心不變，慈悲傳承，讓愛與善，遍及全世界。

