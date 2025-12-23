行善行孝不能等 職志合一盡獻良能

彰化社頭鄉的志工張政淯，是虔誠一貫道教徒，一開始接觸慈濟，是為兒子捐榮董，開工廠的他，十多年來都會特地把紙箱、紙筒全留給慈濟回收，他的媽媽近年失智嚴重，還有水腦症，身體每況越下，更讓他體會到行善行孝不能等，即將受證慈誠，慈濟事全力以赴。

開車縫線工廠多年，張政淯擁有專業技術，加上為人勤勞肯打拼，深獲顧客信賴，生意穩定。

在工廠做事，一邊看顧75歲重度失智的媽媽。

志工 張政淯：「(以前)我出去寄貨一下，回來，差不多十多分鐘而已，怎麼不見了，那時候都找不到，嚇到，所以現在都不敢，不敢讓她一個人在家。」

「媽，沒關係沒關係，站一下喔。」

除了失智，媽媽還患有水腦症，雙腳萎縮不良於行。

志工 張政淯：「兩個小時，讓她起來站一下，促進血液循環。」

18歲那年，爸爸因病往生，媽媽辛苦養大他們三兄妹，行善行孝不空過，他帶著媽媽前往花蓮見上人，一路上細心照顧。

志工 張政淯：「多植福田，畢竟媽媽現在已經比較不方便，所以兒子做得到的 盡量幫媽媽做。」

慈濟志工 李芷鳳：「一路上都用背的、用抱的，很孝順，在慈濟勤務方面，只要有空一定參與。」

在工廠設立小小環保點，所有回收物通通留給慈濟。

有勤務不推遲，這天跟著志工一起做饅頭義賣。

志工 張政淯：「來參與慈濟的勤務，每次來都覺得很高興。」

儘管日子過的忙碌，要顧事業、做志業，還要照顧生病的媽媽，張政淯用法喜心付出，甘之如飴。

