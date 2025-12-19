行善途中遇死神！聖誕禮還沒送出 墨國選美皇后車禍離世

記者林宜君／台北報導

墨西哥選美皇后拉米蕾茲（右），日前在購買聖誕禮物、準備捐贈給弱勢兒童途中發生車禍，經搶救仍宣告不治，年僅22歲。（圖／翻攝自X平台）

剛宣布參選市議員的墨西哥選美皇后拉米蕾茲（Lucero Guadalupe López Ramírez），日前在購買聖誕禮物、準備捐贈給弱勢兒童途中發生車禍，經搶救仍宣告不治，年僅22歲。綜合外媒報導，事故發生於本週三。拉米蕾茲當天與2名親屬駕車前往墨西哥城，計畫購買玩具與糖果，送給弱勢社區孩童作為聖誕節禮物。不料行經科爾多瓦附近的150D號聯邦公路時，所乘坐的灰色吉普車突然偏離道路並翻覆。救護人員獲報後迅速趕抵現場，但拉米蕾茲仍因傷重不治。

廣告 廣告

拉米蕾茲自2023年開始參與選美活動，並在家鄉奧特亞潘市奪下「五月花（Flor de Mayo）」頭銜。（圖／翻攝自網路）

拉米蕾茲就讀於韋拉克魯茲大學法律系，學業表現亮眼。拉米蕾茲自2023年開始參與選美活動，並在家鄉奧特亞潘市奪下「五月花（Flor de Mayo）」頭銜，之後代表家鄉參加多項全國性選美與旅遊形象賽事，逐漸累積知名度。除選美身分外，她也積極投入公共事務，日前才正式宣布，將代表公民行動黨（Citizens' Movement）參選阿卡尤坎市第27選區市議員，盼以年輕世代的聲音投入地方政治，未料壯志未酬便驟然辭世。

拉米蕾茲（左二）就讀於韋拉克魯茲大學法律系，學業表現亮眼。（圖／翻攝自X平台）

韋拉克魯斯州公民行動黨州委員會技術秘書米蘭達（Leticia Hernández Miranda）隨後證實死訊，並發表聲明哀悼：「今天醒來得知這個令人心碎的消息，我們失去了一位年輕、有理想的成員，悲痛難以言喻。願拉米蕾茲安息。」目前警方已介入調查事故原因，將釐清是否涉及車輛機械故障或其他外在因素，相關細節仍有待進一步說明。

更多三立新聞網報導

李玟離世驚悚真相曝光！疑遭新幫傭飲料內下毒 家人要求驗屍無下文

解禁了？中國官方頻現「于朦朧」三字 網驚：權力鬥爭序幕？要變天了？

驚！真有替身 迪麗熱巴被拍詭異「獻祭紅線」照 網憂：重演于朦朧悲劇

于朦朧出手了？范世錡直播瘋魔失常 田海蓉電影虧本急下架

