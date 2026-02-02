行善麒士團號召大眾響應助三民區弱勢溫飽過好年

「行善麒士團」團長吳昇哲邀請社會各界、企業團體及善心人士共同響應，為弱勢家庭與街友送上一份實質的關懷與尊嚴。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

農曆春節將至，為讓社會角落的弱勢族群也能感受到節慶的溫暖，由民間企業「鉅麒室內裝修工程有限公司」和「好時國際事業有限公司」自發組成的「行善麒（騎）士團」秉持著「行善不分大小、善心無遠弗屆及取之於社會，用之於社會」的精神，在高雄市三民區察哈爾一街封街舉辦「三民區低收入戶、邊緣戶及街友扶弱濟困愛心餐會暨物資捐贈活動」 。

主辦單位「行善麒士團」團長吳昇哲誠摯邀請社會各界、企業團體及善心人士共同響應，為弱勢家庭與街友送上一份實質的關懷與尊嚴。

本次活動由行善麒士團發起，並結合鉅麒室內裝修工程有限公司與好時國際事業有限公司的力量，旨在透過一桌熱騰騰的佳餚、一份實用的生活物資，以及一件禦寒睡袋，讓三民區的低收入戶、邊緣戶及街友在寒冷的冬日裡，不僅能獲得溫飽，更能感受到來自社會的支持與善意。

吳昇哲表示，本次活動目標明確，希望能集結眾人之力完成以下三大願景：愛心合菜募集三十五桌，每桌六千元：希望提供給受助者一份被重視的心意，讓他們能圍爐享用熱食。

二、愛心物資捐贈 三百份，每份三百元：包含日常必需品，協助減輕弱勢族群的生活壓力；三、禦寒睡袋募集五十個，每個一千元：在日夜溫差大的寒冬夜晚，守護街友的基本溫暖。

吳昇哲強調，無論是一桌合菜、一份物資，甚至是一個睡袋，每一筆捐助都是改變的力量，也是弱勢族群在寒冬中最需要的支持，期盼這股暖流能在三民區匯聚，讓這份溫暖不只停留在活動當天，而是能持續傳遞下去。