行天宮不老麻糬「明年元旦起漲價」！ 凍漲5年撐不住了

生活中心／賴俊佑報導

行天宮「不老客家麻糬」宣布明年元旦起漲價。(圖／資料圖)

位於台北行天宮巷弄、擺攤20年的人氣點心「不老客家麻糬」，近日宣布因原物料攀升，將自2026年1月1日起，麻糬單顆價格從12元調漲至14元；此外，百元火鍋霸主「六扇門」近日在店內公告，12月15日起針對少數鍋物進行價格調整，漲幅10至20元。

業者透露努力維持原價5年，最終還是撐不住了。(圖／翻攝自不老客家麻糬粉專）

不老客家麻糬苦撐5年沒漲 原因曝

不老客家麻糬2006年開業至今近20年，人工現包共有6種口味，每次開攤就大排長龍，更有不少日韓觀光客排隊購買。

粉專近日釋出漲價公告，感謝顧客長期支持與愛護，「過去五年中，面對原物料成本持續攀升的壓力，我們始終堅持品質，竭力維持原價，希望讓每一位顧客都能輕鬆享用這份傳統美味。然而，為了確保能繼續選用優質食材並維持穩定的製作水準，經過慎重考量，我們將於 2026年1月1日起，針對部分商品進行售價調整」。

不老客家麻糬單顆價格從12元調漲至14元，六顆價格80元，花生糖從200元調漲至230元，芝麻軟糖從170元調漲至200元；最新價格曝光，多數網友表示支持漲價「一顆14元還算合理，現在物價都上漲了」、「幾年前新北新莊有流動攤車，一顆就要20元了」。

六扇門宣布漲價，漲幅10至20元。(圖／六扇門提供）

百元火鍋霸主漲價！麻辣鍋、泡菜鍋貴20元

六扇門近日在門市櫃檯公告，「為提供更優質的餐飲體驗與食材品質，我們已於今年將肉品全面更換為百分百原肉，並投入更高成本以確保餐點品質，在經過審慎評估後我們將自2025年12月15日起針對少數鍋物進行價格調整，同時，我們也將於明年度起陸續優化自助吧品項，提供更豐富多元且高品質的選擇，敬請期待」。

川味麻辣鍋、十全藥膳鍋、汕頭沙茶鍋、韓式泡菜鍋、大腸臭臭鍋、海鮮鍋、南瓜牛奶鍋、香濃咖哩鍋、素食鮮蔬鍋等9鍋物調漲10元，另外小紅番茄鍋調漲20元。

六扇門向《三立新聞網》表示，此次為因應食材及人事成本上漲，我們於12月中微調部份商品價格，調整金額約為10-20元，「六扇門主打平價高CP值鍋物，今年除了升級肉品品質外，也持續新增自助吧品項，比如新開的中正福州店，自助吧便有豆花、滷肉飯、沙拉等全新品項」。

