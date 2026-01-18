行天宮徵執事人員！ 月薪上看4.8萬掀熱議

台北市 / 綜合報導

農曆年節就要到了，不少人在年後都會考慮換工作，最近，就有求職者發現，台北行天宮在應徵執事人員，且薪水上看4萬8！我們實際到廟裡觀察，執事人員得協助祭改、解籤等，其實並不容易。而廟方人員透露，並不是入行就能領到4.8萬，得先經過訓練，加上加班費用後，才有可能達到。

我們祈求工作，朝九晚五規律，錢多事少離家近，希望神明讓我賺大錢，能否賞我高薪飯吃，行天宮的開價算不算高，新年新希望，不少人正在觀望，想找份好工作，意外發現台北行天宮，徵求執事人員，月薪更上看4萬8。

所謂執事人員，工作負責內容不少，我們實際觀察，像是在台上宣講，或協助信徒祭解，協助消災解厄，還有整理書籍周遭環境，以及解籤誦經等都算在內。

民眾說：「畢竟它有，這個有它的一個專業在，我覺得算就是普通啦，不算高也不算低。」民眾說：「可能沒有很高，覺得好像如果台北生活可能不太夠。」

台北行天宮執事人員曾思凱說：「剛開始進來的時候，我們底薪大概3萬多，但是呢，，因為我們是希望一個長時間的一個培訓，如果到了正式執事再加上所謂加班費，因為我們依照勞基法，還是會有加班費的存在，所以加起來原則上都有4萬多這樣子。」

想捧這飯碗不算容易，尤其行天宮的名氣，常有外國遊客造訪，還得會基本英文甚至日文韓文，更有人分享應徵經驗，說當時千人中選出九位，還得經過神明認可。

台北行天宮執事人員曾思凱說：「我講比較玩笑話，老闆是誰，恩主公，理所當然是不是神明需要了解，你有沒有這個好的善緣，當然我們就會去來詢問神明，這位來應徵者適不適合。」

想來廟裡謀職位，得先跟神明牽起紅線，而這樣的數字究竟高不高，或許答案自在個人心中。

