行天宮徵才包吃住月薪4萬8！網搶報名喊「夢幻職缺」 過來人曝錄取秘辛

生活中心／彭淇昀報導

行天宮近日在104人力銀行刊登徵才資訊，開出月薪最高4萬8000元，還享免費三餐及住宿的優渥待遇，讓不少網友直呼「根本夢幻職缺」。對此，有過來人分享錄取秘辛。

行天宮近日開出月薪4萬8公開徵才，掀起高度討論。（圖／資料照）

實際查詢104徵才內容，這份工作不只是單純廟務人員，而是結合宗教、文化、公益與行政的「宗教服務人員」，工作內容與福利條件都相當完整。

薪資方面，新進人員以「見習執事」身分起薪3.7萬元，3個月培訓通過後加薪2000元進入試用期，再通過3個月試用期可再加1500元；正式任用滿1年、考核通過後再加1500元，等於只要順利一路通過，月薪很快就能逼近4萬元。另從試用期起，依個人加班時數不同，每月約可再領6000元加班費，整體待遇區間約落在3萬7000元到4萬8000元之間。福利條件同樣吸睛，職務提供免費三餐與住宿，並依規定提供勞保、健保、勞退及特休，另有中秋禮金、年終獎金，以及結婚、生育、傷病、奠儀補助，員工若到恩主公醫院就診，還享有就醫優待。

廣告 廣告

讓不少網友紛紛直呼，「我決定要奉獻給宗教了」、「想應徵了啦」、「有認識的人在廟裡當行政人員，他們每年有員工旅遊去日本，整個廟的員工輪流去，廟其實收入超高，但願意發福利給員工我真的嚇到」、「文組理組不如媽祖」。

不過有網友表示這份工作不容易，「這不容易，要講經、解籤、輪班，行天宮有三個地方，台北、北投、三峽，上班地點都要輪流去，沒有固定」、「這個很辛苦，有時候早上四五點要開廟門，晚上五六點才下班，如碰到大型活動又更忙，還要誦經、解籤、宣講」。

還有過來人分享錄取秘辛，「3年以上的工作經驗。行天宮要面試，就是述說你個人背景，為什麼選擇行天宮宗教服務人員的工作。再來面試要經過三關，大多是資深的師兄宗教服務人員和被派遣負責行天宮三宮的主持，最後是基金會執行長。再來跟神明擲筊您是否可以，再來家庭訪問。若您家族也是宮廟的或是類似殯葬業，還是家裡需要陪伴照顧的重症患者，可能就無法錄取」。

還有人提到「錄取後有3個月訓練期，學習解籤，誦經腔調和法器，再來祭典的一些細節，還有宣講的理念觀點。3個月試用期就開始排班，有時一週會有2次早上4點起床加班開廟門誦持寶誥，再來事務處寫今日祭元辰或祭解和掩魂的名單、個人生辰八字。到7點多下去休息吃早餐。大概8點上班，一樣寫祭解或是廟務處理，有時可能被排到上大殿誦經祭解。這都會在訓練期會教導訓練和給您流程表。中午一直到晚上大概就是解籤、巡視宮廟周遭，或是被派去小巨蛋附近的圖書館幫忙社區課程的點名，還有出去外面訪視慰問和醫院的訪視。再來3個月考核後，若通過就繼續工作，但也有可能三宮輪流服務」。

更多三立新聞網報導

別小看「這家農會」！營收狂吸180億 年終豪發6個月

正妹道士辣曬美乳俏臀！喊「性愛能定氣」：師兄們來切磋下呀

強烈冷氣團又來了！北台轉濕冷「凍探10度」 最冷時刻曝光

睡不飽竟是毒素作祟！醫揭「3大家用品」成隱形殺手：黴菌竄全身

