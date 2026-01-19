行天宮徵才月薪4萬8網喊心動 過來人曝面試關卡

台北行天宮近日開出職缺，月薪最高可達4萬8，且提供免費三餐及住宿，吸引大批網友討論。對此，有過來人分享，面試要經過三關，最後還需跟神明擲筊確認是否可以錄取。

台北行天宮近日釋出職缺，引發討論，也意外釣出過來人分享面試過程。（圖／翻攝自行天宮臉書）

行天宮透過104人力銀行釋出宗教服務人員職缺，新進人員以見習執事身分起薪3萬7000元，經過3個月培訓通過後加薪2000元進入試用期，再通過3個月試用期可再加1500元。正式任用滿1年、考核通過後再加1500元，月薪很快就能逼近4萬元。從試用期起，依個人加班時數不同，每月約可再領6000元加班費，最高可達4萬8000元。

福利條件同樣完善，依規定提供勞保、健保、勞退及特休，另有中秋禮金、年終獎金，以及結婚、生育、傷病、奠儀補助。員工若到恩主公醫院就診，還享有就醫優待。不少網友看到職缺內容後紛紛表示，「我決定要奉獻給宗教了」、「想應徵了啦」、「文組理組不如媽祖」。

對此，有網友分享錄取秘辛，指出應徵者需具備3年以上工作經驗，面試過程需述說個人背景，以及為何選擇行天宮宗教服務人員的工作，若認同行天宮的理念還有創辦人玄空師父所提倡的敬神觀念、人倫八德會較有優勢。面試要經過三關，大多是資深的師兄宗教服務人員和被派遣負責行天宮三宮的主持，最後是基金會執行長。通過面試後還需跟神明擲筊確認是否可以錄取，最後還有家庭訪問。

該名過來人也提到，若家族從事宮廟或類似殯葬業，或是家裡有需要陪伴照顧的重症患者，可能就無法錄取。錄取後有3個月訓練期，學習解籤、誦經腔調和法器，以及祭典的一些細節和宣講的理念觀點。

工作內容方面，3個月試用期就開始排班，有時一週會有2次早上4點起床加班開廟門誦持寶誥，接著到事務處寫今日祭元辰或祭解和掩魂的名單、個人生辰八字，到7點多下去休息吃早餐。大概8點上班，一樣寫祭解或是廟務處理，有時可能被排到上大殿誦經祭解。中午一直到晚上大概就是解籤、巡視宮廟周遭，或是被派去小巨蛋附近的圖書館幫忙社區課程的點名，還有出去外面訪視慰問和醫院的訪視。3個月考核後，若通過就繼續工作，但也有可能三宮輪流服務。

對此，不少網友驚訝表示，「突然覺得薪水給太少了」、「好嚴格，面試有三關就算了，最後還要像神明擲筊，如果是蓋筊，之前努力就白費了…而且還要輪值三個地方，有點硬」、「難怪之前去行天宮解籤，覺得幫忙解的人員講話很專業，原來都是挑過訓練過的」、「光是能錄取都不簡單呢！」、「這感覺不是上班了，是來學技術的」。

至於外傳員工福利還有每年日本員工旅遊，對此，根據媒體報導，廟方澄清，「沒有出國旅遊，因為我們十方信眾的布施都是用在社會公益」。

