行天宮徵才開4萬8！爆員工旅遊去日本「領年終、包吃住」看病還有優待

台北知名廟宇行天宮近日在104人力銀行刊登徵才資訊，開出月薪最高4萬8000元，還提供免費三餐與住宿，條件曝光後在網路掀起熱議，不少網友直呼「比一般行政還高」、「包吃包住還有年終，太佛了」、「根本夢幻職缺」，還有網友分享友人曾在行天宮工作，員工旅遊竟然是去日本！

由於春節將近，行天宮近期被網友發現在104徵才。（圖／記者花芸曦攝影）

實際查詢104徵才內容，這份工作不只是單純廟務人員，而是結合宗教、文化、公益與行政的「宗教服務人員」，工作內容與福利條件都相當完整。

根據徵才說明，宗教服務人員的核心精神是「正己化人」，強調修心養性、服務人群，協助推動行天宮宗教、文化、教育、醫療、慈善五大志業。實際工作內容相當多元，包括誦經為信眾祈福、宣講道德理念、為信眾解籤說明籤詩意涵，並參與弱勢關懷、急難救助、贈春聯等公益活動，也可能從事經典翻譯、列聖寶經注解說明，以及行政、總務等事務性工作。

薪資方面，新進人員以「見習執事」身分起薪3萬7000元，三個月培訓通過後加薪2000元進入試用期，再通過三個月試用期可再加1500元；正式任用滿一年、考核通過後再加1500元，等於只要順利一路通過，月薪很快就能逼近4萬元。另從試用期起，依個人加班時數不同，每月約可再領6000元加班費，整體待遇區間約落在3萬7000元到4萬8000元之間。

行天宮徵才開出4萬8「領年終、包吃住」看病還有優待，且有網友分享員工旅遊去日本，福利相當好。（圖／翻攝自104網站）

福利條件同樣吸睛，職務提供免費三餐與住宿，並依規定提供勞保、健保、勞退及特休，另有中秋禮金、年終獎金，以及結婚、生育、傷病、奠儀補助，員工若到恩主公醫院就診，還享有就醫優待。工作地點在台北市中山區民權東路二段，距捷運行天宮站約390公尺，並有機會在本宮、北投或三峽輪調。

徵才條件方面，需具3年以上工作經歷、大專以上學歷，科系不拘，但必須通台語，英文、日文僅要求略懂。行天宮也強調，應徵者需認同其理念，對宗教濟世、人文與社會關懷有高度熱忱，行為端正、有社會歷練、主動積極，並對儒道思想與文史研究有興趣者尤佳，若具經典翻譯或文章撰寫能力更是加分。

除了徵才條件本身吸睛，有網友分享「內幕經驗」，「有認識的人在廟裡當行政人員，他們每年有員工旅遊去日本，整個廟的員工輪流去，廟其實收入超高，但願意發福利給員工我真的嚇到，平常聽到大多是無償做志工而已」，引起不少人驚呼原來宗教機構不只待遇穩定，福利也相當到位，顛覆外界對「廟裡工作多半靠熱心、少談薪水」的刻板印象，但也有民眾表示，是否錄取，仍需神明同意。

