行天宮春節參拜一馬當先 交通資訊先掌握

1770521880144 300x195 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】農曆春節期間，臺北市中山區行天宮為民眾走春參拜知名廟宇，中山分局將於春節連續假期期間（除夕至初五，115年2月16日至2月21日）加強周邊交通管制及疏導，視現場人、車流狀況彈性管制民權東路2段113巷及民權東路2段135巷 (詳如附圖)，另預計於初一、初二上午10時起將會湧入大量參拜民眾，建議欲前往行天宮參拜的市民朋友，儘量搭乘大眾運輸工具公車及捷運（捷運行天宮站）前往。

請市民朋友前往參拜勿違規（併排）停車、臨時上（下）客，避免造成交通壅塞，中山分局將持續加強周邊交通執法並實施拖吊，耐心多一點，安全也會多一點，中山分局邀您共創安全及順暢的春節優質交通環境。