行天宮月薪4.8萬徵執事！神明擲筊決定錄取 過來人爆內幕

行天宮日前在104人力銀行刊登的徵才啟事，在網路社群平台引發廣泛關注。根據徵才內容顯示，此次招募的宗教服務人員職缺，新進見習執事起薪為3萬7000元，通過3個月培訓後可加薪2000元進入試用期，再通過3個月試用期後可再加1500元，正式任用滿一年考核通過後再調升1500元。加上每月約6000元的加班費，整體薪資落在3萬7000元至4萬8000元之間。

福利條件包含免費三餐與住宿、勞健保、勞退、特休、中秋禮金、年終獎金，以及結婚生育等各項補助。員工至恩主公醫院就診還享有就醫優待。應徵門檻須具備3年以上工作經驗、大學以上學歷，英日文略懂，台語需達中等程度。

工作內容相當多元，包括誦經為信眾祈福、宣講道德理念、解籤、參與公益活動、經典翻譯，以及行政總務等相關事務。工作地點需配合台北、北投、三峽三宮輪調。

有過來人分享錄取流程，面試需經過三關審核，分別是資深執事人員、三宮主持，最後是基金會執行長。通過後還須由內部人員向神明擲筊請示，獲得同意才能錄取，之後還會進行家庭訪問。若家族從事宮廟、殯葬相關行業，或家中有需長期照顧的重症患者，可能無法通過審核。

錄取後須接受3個月訓練期，學習解籤、誦經腔調、法器使用、祭典細節與宣講理念。正式排班後，可能一週兩次清晨4點起床開廟門誦持寶誥，撰寫祭解名單及生辰八字，8點正式上班處理廟務，中午到晚上負責解籤、巡視宮廟周遭，或支援圖書館社區課程、醫院訪視等工作。

行天宮執事師兄曾思凱表示，執事工作相當繁多，民眾休息時反而是最忙碌的時候。住宿僅提供床位供休息過夜。面試除了觀察品格個性，最終需要恩主公同意，擲筊認證才能通過，希望找到有緣人。

網友對此職缺反應兩極，有人認為福利優渥想要應徵，也有人提醒宗教工作並不輕鬆，需要有為神明奉獻的心才適合。

