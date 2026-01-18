行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相

行天宮釋出宗教服務人員職缺，最高月薪上看4萬8000元，福利包含三餐與住宿。（圖／翻攝自google maps）

台北知名宮廟行天宮近日在《104人力銀行》刊登「宗教服務人員－執事」職缺，起薪3萬7000元，經培訓與考核後最高可達4萬8000元，還提供免費三餐與住宿、年終獎金、中秋禮金、就醫優待等福利。消息曝光後引發熱烈討論，不少網友大呼心動，也有人坦言該工作內容實則不輕鬆。

根據行天宮徵才說明，該職位結合宗教、文化、公益與行政職能，屬於兼顧修心與服務的角色。工作內容包含誦經祈福、宣講道德理念、解說籤詩意涵、參與公益活動如關懷弱勢與急難救助等，亦需支援經典翻譯、行政總務與文書處理等日常事務，並協助推動宗教、文化、教育、醫療、慈善五大志業。

待遇方面，見習執事起薪為3萬7000元，經三個月培訓考核後調薪2000元進入試用期，再通過三個月試用期後再加薪1500元，任職滿一年並通過評核者可再加薪1500元。自試用期起，根據個人加班時數，每月約可額外領取6000元加班費，整體薪資區間介於3萬7000元至4萬8000元。

除薪資外，行天宮亦提供完善的福利制度，包括勞保、健保、勞退、特休假、中秋禮金、年終獎金、婚喪補助、生育與傷病補助等。員工如至恩主公醫院就醫，還可享醫療費用優惠。工作地點為台北市中山區，距捷運行天宮站約390公尺，另有可能派駐北投與三峽等地。

應徵條件方面，行天宮要求具三年以上工作經驗、大專以上學歷、不限科系，需通台語，英文與日文則略懂即可。應聘者需具宗教濟世、人文關懷之熱忱，行為端正，主動積極，若擁有經典翻譯或文章撰寫能力則為加分項。

消息曝光後，大批網友湧入討論區留言，有人表示「比一般行政薪水還高」、「看到都想離職投履歷了」，不過，該職位的錄取條件也頗具挑戰性。據了解，應徵流程包含三輪面試，分別由資深師兄、宮廟主持與基金會執行長進行審核，最終還需向神明擲筊請示是否錄取。此外，還需接受家庭訪查，若家中有從事殯葬相關產業、或須長期照顧重症病患，錄取機會可能受限。

不少過來人指出該工作實際挑戰不少。有面試者分享：「三個分宮需輪調，工時長，假日與年節也要輪休，工作繁瑣，包括翻譯經典、解籤與協助儀式。」有人更指出，過往曾處理「靈異事件」，讓他最終選擇放棄入職。這份結合宗教使命與專業服務的職缺，雖具吸引力，但對應徵者的身心條件與信念也提出高標準，是否能夠適應宗教場域與特殊工作模式，成為應聘前須慎重考量的一環。

