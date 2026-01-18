行天宮開職缺！月薪48K包吃住 過來人揭內幕：不輕鬆

【緯來新聞網】台北市中山區的行天宮香客眾多，也是許多觀光客必遊的觀光景點之一，廟裡有許多工作人員，也令人好奇工作內容和薪資待遇。一名女網友意外在人力銀行網站發現，行天宮正在應徵服務人員，薪水高達4.8萬，而且包含免費三餐、住宿、年終和節日獎金等，掀起熱烈迴響。

行天宮香客眾多，是許多觀光客的必訪景點。（圖／翻攝自行天宮五大志業臉書）

一名手繪插畫家在Threads透露，她看到人力銀行上面有一個有趣的職缺，是行天宮的服務人員，工作內容為誦經、宣講、解籤、公益活動、經典翻譯、行政及總務等事務，要求3年以上工作經歷、大學、碩士學歷，語言必須略懂英文和日文，台語程度須中等，提供免費三餐與住宿。



薪資部分，新進見習執事起薪3.7萬元，經3個月培訓通過進入試用期者，調加2000元月；3個月試用期通過後正式任用調加1500元；正式任用後滿1年且評核通過者，再調加1500元。此外，試用期起依個人加班時數不同，每月約有6000元的加班費。

行天宮開出職缺。（圖／翻攝自104人力銀行）

這名插畫家看完後，興奮大喊：「媽！我要離職了！我也不做藝術家了！出家看起來好像還不錯耶！」事後她也補充，自己只是單純分享，並沒有真的要投履歷，澄清沒有覺得該工作不需要專業或者很簡單，希望大家理性討論。



消息一出，引發網友一番議論，「去過你就知道問題在哪，朋友之前逃難似的離職」、「感覺很累，其實廟宇不輕鬆」、「最後關卡是擲筊，你前面全過都沒用」、「我猜很忙，才會開這麼高工資」、「很少廟待遇這麼高就對了，但事情應該也很多」、「我上次去面試，確定要上了，他就要打電話跟我說，妳沒有聖杯不能來」，此外也有許多人提醒，行天宮是道教，不是佛教，沒有在出家的。

