行天宮開1職缺「月薪4萬8還包吃住」 過來人卻勸退

年底想轉職，近日有網友分享行天宮「宗教服務人員」的職缺，薪資最高可達48000元，還包吃包住，讓他直呼想轉行，貼文引起上萬人討論，不少人表示心動，但也有網友提醒「宗教工作都蠻辛苦的」，並分享面試經驗，指出工作內容繁瑣複雜、工時長，還需要接受不同地點輪調上班，最後直接放棄。

一名網友在Threads上分享，最近看到一個有趣的職缺，行天宮開出一個職缺「宗教服務人員」，薪資最高上看48000元，讓原PO驚呼「我要離職，我不做藝術家了！」貼文引起上萬人討論，「文組、理組，都不如媽祖」、「之前有投過履歷，但沒有下文」、「看了好心動」。

不過，也有不少網友分享曾面試過相關職缺的經驗，表示工作內容繁瑣、工時長，平日與過年都需配合排班，平時還要翻譯經典、解籤以及協助各項儀式，最後還需經由內部人員擲筊確認，並接受家庭訪問，才會正式錄取，因此最後放棄應徵。另有網友透露，有朋友在行天宮當行政人員，之前員工旅遊去日本玩，廟其實收入頗高，但願意發福利給員工真的嚇到。

根據《中時新聞網》查詢104人力銀行，台北行天宮近期開出「宗教服務人員-執事」職缺，每月薪資介於37000元至48000元不等。工作內容包括誦經、宣講、解籤、公益活動、經典翻譯以及行政總務工作；應徵條件為具有3年以上工作經驗、擁有大學以上學歷，除了要會中文與台語，還要略懂英文與日文。

該職缺提供免費三餐與住宿，但工作地點可能在行天宮本宮、北投及三峽等地輪調。新進見習執事起薪37000元，通過3個月培訓後加薪2000元至39000元，再通過3個月試用期後調薪1500元，薪資可達40500元，正式任用滿1年會再加薪1500元；另每月有加班費約6000元，依個人工作時數不同。

