行天宮「免費春聯」發放首日 一早700人排隊1小時

過年前，台北各大宮廟紛紛開放民眾領取春聯，行天宮29日首日發放即吸引超過700位民眾大排長龍，等候時間超過一小時。今年行天宮春聯主題為「道德長存 富足長樂」，拼在一起還能組成愛心圖案。此外，台北拱聖宮今年首度免費發放白沙屯媽祖春聯和紅包，每項各500份，有信徒更將年曆帶至杜拜；證交所則推出「福馬」主題紅包袋及春聯，邀請書法家李郁周揮毫「驊騮運利」，象徵新年財運亨通。

上百位民眾排隊領免費春聯。（圖／TVBS）

行天宮中庭今早擠滿超過700位民眾，隊伍繞了好幾圈，甚至一路排到宮廟外面。這麼多人一早前來排隊，就是為了領取一對春聯。今年的春聯主題是「道德長存 富足長樂」，拼在一起還可以變成愛心，相當可愛。行天宮每年過年前都會發放免費春聯給民眾，今年從1月29日開始，雖然開放領取的第一天是平日，但排隊人潮依然非常多，有民眾最早清晨5點多就到達現場。

許多民眾8點就來排隊，等待超過一小時才領到春聯。有民眾表示，自己每年都準時來，認為行天宮的春聯非常有名，具有招福、避邪和鎮懾的力量。不少人都是年年排隊領取，就算要等超過一小時也甘願。不過也有民眾認為，發放春聯的志工人數太少，建議應該多增加一條發放線，但也了解可能是因為志工人數不足所致。雖然等待時間較長，但民眾都展現出相當的耐心。

台北拱聖宮免費發放白沙屯媽祖春聯。（圖／台北拱聖宮提供）

行天宮廟方表示，今年總共發放17萬9000份春聯，每天從早上8點30分到傍晚5點開放民眾領取，預估大約兩週會發放完畢。除了行天宮外，台北拱聖宮今年首次免費發放白沙屯媽祖2026年的春聯和紅包，每項各500份。春聯上寫有媽祖賜福的毛筆字，還有年曆搭配馬年的圖樣。台北拱聖宮師兄鄭秉豐表示，有信徒甚至將年曆帶到杜拜，他認為媽祖也想要多認識一些信徒。

證交所製作馬年主題紅包。（圖／證交所提供）

此外，今年證交所特別製作以「福馬」為主題的春節紅包袋、吉祥賀卡及春聯，更邀請書法家李郁周親筆揮毫「驊騮運利」春聯，寓意新的一年如駿馬奔騰、運帶財來，象徵財運與事業運雙雙到位，並開放投資人和民眾免費領取，為年節增添喜氣。

