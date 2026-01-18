行天宮1職缺月薪4萬8、包吃住！網曝面試內幕：要神明同意

生活中心／周希雯報導

位於台北中山區的「行天宮」，不僅是在地鄉親的信仰中心，也吸引大批國外旅客慕名而來，每天進出人數可達萬人之多。近日有網友發現，行天宮在刊登徵才資訊，不僅最高月薪達4.8萬、還提供免費三餐與住宿，優渥條件引發熱議。事後，不少過來人分享面試、工作內幕，直言「錄取率不高，而且真的會要神明同意才可以做！」

據悉，行天宮近日徵求「宗教服務人員」，工作內容包括「誦經」為信眾祈求平安順利、「宣講」為信眾講解道德理念、「解籤」幫信眾解籤詩之聖意及如何依正道而行、「公益活動」弱勢關懷、急難賑災、福贈春聯等、「經典翻譯」列聖寶經注解說明，及其他「行政及總務等事務」。應徵條件部分，需有3年以上工作經歷、大學以上學歷，英文及日文略懂、台語中等，加分條件為對儒道思想及文史有濃厚興趣或有研究，或具經典翻譯、文章撰寫能力者。

行天宮近日徵求「宗教服務人員」。（圖／翻攝「104人力銀行」官網）

至於薪資福利，新進見習執事起薪3萬7000元，經3個月培訓通過進入試用期者，每月調加2000元；3個月試用期通過後正式任用，每月調加1500元；正式任用後滿一年且評核通過者，每月調加1500元。此外，試用期起依個人加班時數不同，每月約有6000元的加班費，同時提供免費三餐與住宿，整體待遇落在3萬7000元到4萬8000元之間，不過要注意的是「本宮、北投、三峽皆有機會輪調」。

行天宮是在地鄉親的信仰中心。（圖／民視新聞資料照）

該徵才資訊被轉PO到Threads後引發熱議，不少過來人分享，「有認識的人在廟裡當行政人員，他們每年有員工旅遊去日本，整個廟的員工輪流去」、「曾經錄取，面試需先過三關，再由內部人員擲筊，最後做家庭訪問」、「有認識的人在裡面做這個（好像是三間廟一個集團偶爾會需要支援，錄取率不高，而且真的會要神明同意才可以做，不是很輕鬆，要一大早開宮，他之前還幫人化過小鬼類的東西，有過靈異體驗」、「三個分宮要輪流服務，工時也長，平時、過年也要配合輪休，要翻譯經典、也要會解籤，也要幫忙一些儀式，聽起來蠻繁瑣的。」

有網友分享該職缺面試、工作內幕。（圖／翻攝Threads）

值得一提的是，1名工作多年的網友分享，面試需通過三關不同的人員，包括資深師兄姐、主持及基金會執行長，通過後向神明擲杯詢問，獲同意就展開家庭訪問，「若您家族也是宮廟的或是類似殯葬業，還是家裡需要陪伴照顧的重症患者，可能就無法錄取。」錄取後3個月訓練期，學習解籤、誦經腔調、法器、祭典細節及宣講的理念等，進入試用期就開始排班，有時1週會有2次早上4點開班， 8點上班開始忙祭解、廟務處理，有時會上大殿誦經祭解， 中午到晚上大多是解籤或是巡視宮廟周遭，有時會有額外任務需外出。

