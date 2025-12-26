行情不好！ 房仲求屋主讓利 網不挺：怎不先降仲介費





房市轉冷之際，「該不該降價」成了不少屋主與房仲之間最敏感的話題。當房仲頻頻以「市況不好、不降很難賣」勸說屋主讓利時，也有屋主忍不住反問：如果未來行情真的只會更差，為什麼調整壓力幾乎都落在賣方身上，仲介費卻依舊照比例計算？相關討論近日在網路上掀起熱議。

一名網友在網路論壇Dcard上發文指出，若房子短期內賣不掉，屋主頂多延後出售，或改出租來支撐現金流，生活影響有限，反觀房仲若沒有成交等於完全沒有收入，理應是對市場變化最敏感的一方，既然房仲不斷強調市況疲弱、價格需下修，是否也該在仲介費上展現誠意，「共體時艱」一起承擔風險，而不是只要求屋主降價。

▼原PO認為房仲不斷強調市況疲弱、價格需下修，是否也該在仲介費上展現誠意。（示意圖／取自Pixabay）

這番說法引來不少網友認同，認為房仲並非沒有調整空間，「行情不好，仲介不成交才是真的失業風險」、「你房仲一直說市況差，那仲介費怎麼不先降」、「誰願意賺得少，誰先成交，市場本來就這樣」、「房仲根本不在乎房價高低，只在乎有沒有成交量」、「那時候站在賣方那邊恐嚇買家加價，現在怎麼突然要屋主認賠」、「我只管自己實拿多少，仲介費你們自己去算」。

▼不少網友認為房仲並非沒有調整空間。（示意圖／取自Pixabay）

不過，另一派聲音則替房仲緩頰，指出仲介費的運作並非表面那麼彈性，「普專、高專抽成差很多，仲介自己能決定的不多」、「不成交才是對房仲最大的影響，不是抽成比例」、「總價降，仲介費本來就會跟著變少」。也有人直言，市場終究是自由選擇，「你可以不要降啊，沒人逼你賣」、「不爽房仲玩法，就不要簽專約」。

（封面示意圖／取自Pexels）

