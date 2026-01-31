行情太熱？黃仁勳「兆元宴」昨晚落幕 凌晨同餐廳驚傳失火

即時中心／林耿郁報導

旺到發爐？昨（31）晚輝達執行長黃仁勳，剛剛在北市松山區的「磚窯古早味懷舊餐廳」舉辦「兆元宴」迎來國內產業龍頭，沒想到過幾個小時，今（1）晨該餐廳就傳出火災事故。消防隊緊急到場灌救，幸好沒有人員傷亡。

熱到發火？昨晚黃仁勳再度宴請台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉，以及華碩、和碩等供應商巨頭負責人，「兆元宴」引發國內外關注；沒想到就在散會後，眾大咖聚餐的「磚窯古早味懷舊餐廳」竟傳出失火事故。

據北市消防局資訊，今晨3點14分接獲報案，稱該餐廳地下室發生火警，立即派遣大量人車到場灌救，幸好只是烹飪不慎，導致冒出濃煙，燃燒面積約1平方公尺，沒有人員傷亡。而該建築樓上就是一間老人長照中心，45名長者就地避難，沒有受到影響。

產業界「兆元宴」眾星雲集。（圖／民視新聞）

