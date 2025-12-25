行憲日向立院喊話 總統：總預算不過 奢談憲政

賴清德總統今天(25日)出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮，由於今天是行憲紀念日，他語氣嚴肅地向立法院喊話，指出距離年底只剩6天，明年的中央政府總預算仍停留在立法院程序委員會，若連國家發展與人民所需的基本預算都因政治因素受阻，「不要再談什麼憲政」，他呼籲朝野儘速完成總預算的審議。

賴清德總統25日出席第三航廈北廊廳啟用典禮，除肯定相關團隊的努力外，也提到政府在重大公共建設上皆有清楚的目標與期程，不論是正式啟用的第三航廈北廊廳，或是預計明年完工通車的淡水淡江大橋，都是達到國際水準的國家級建設。

總統回顧近年台灣整體經濟表現，表示歷任政府的努力奠定了當前的發展基礎。他指出，馬英九總統任內雖未達成「633」政見，但每年仍維持約2.8%的經濟成長率；蔡英文總統8年任期內，平均經濟成長率提升至3.2%，最後一年更達到5.3%，股市在交接時站上2萬3千點。而今年在各界持續努力下，台灣經濟成長率上看7.37%，股市更一度來到2萬8千點，國際觀察家普遍認為台灣未來發展「機會非常好、前景非常好」。

賴總統強調，不論中央與地方政府的合作，或是民間企業的打拚，都是推動國家進步的重要力量。台灣在國際評比中的整體國家實力也持續提升，因此希望國會能夠支持中央政府總預算。他並在行憲紀念日這天語重心長地向立法院在野黨喊話。總統：『(原音)憲法明文規定立法院對明年度的預算要在今年12月31號以前要審議完畢。結果今天已經25號了，剩下6天，委員會審查都沒有，還卡在程序委員會。所以如果立法院沒有辦法如期審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政了！連最基本的國家發展、國家建設、人民需要的預算都可以用政治的理由來阻擋的話，還有什麼資格在談憲政？』

賴總統指出，政黨競爭難免，但不能犧牲國家與人民的利益，他呼籲立法院儘速通過中央政府總預算，尤其是國防特別預算。賴總統也質疑部分政治人物口頭支持國防，卻不願進入實質審查程序，讓國人難以理解。

總統強調，執政黨的預算編列絕對禁得起考驗，若在野黨對預算內容有意見，大可在審查過程中刪減或修正，不應連排案都不願意。他呼籲朝野共同合作，讓立法院儘速完成相關預算的審議，確保國家建設不中斷。