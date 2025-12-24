行憲紀念將屆 台灣本土政黨質疑憲法正當性 籲制定台灣新憲

12月25日「行憲紀念日」前夕，台灣基進、時代力量、綠黨等本土政黨今日(24日)召開記者會，質疑現行《中華民國憲法》的正當性。他們指出，憲法前言即「孫中山遺教」，非台灣人民共同意志，尤其憲法所架構的國家體制指向「一個中國」，使台灣在國際社會陷入結構性困境，因此呼籲推動專屬台灣的新憲法。

12月25日為「行憲紀念日」，台灣基進、時代力量、台灣綠黨及小民參政歐巴桑聯盟等本土政黨24日共同召開記者會，指《中華民國憲法》前言仍載明「依據孫中山遺教」，違背主權在民與人民自我立憲的民主原則，並認為現行憲法是1946年於南京制定，並非台灣人民共同意志，對台灣而言不具正當性，因此呼籲推動屬於台灣人民的新憲法。

廣告 廣告

總統府資政姚嘉文也指出，蔣中正來台後，透過《動員戡亂時期臨時條款》、緊急命令等方式大幅調整制度，包括設立人事行政局與國安局等；其後又歷經多次修憲與增修條文，使憲政運作與原憲法精神產生差異。姚嘉文強調，憲法除形式意義外，更重要的是實質運作，他並質疑紀念1946年《中華民國憲法》行憲日不僅沒有意義，甚至對台灣制憲運動有害。

台灣基進黨主席王興煥則表示，現行憲法違背民主自決原則，且憲法架構的國家體制指向「一個中國」，使台灣在國際社會陷入結構性困境。他說：『(原音)中華民國憲法所架構出來的中華民國體制就是指向一個中國，這是讓台灣在國際間死路一條，所以我們絕對揚棄這樣的一個憲法架構。在中華民國行憲紀念日之前，我們除了要唾棄中華民國憲法，然後我們要台灣自己訂立自己的憲法以外，其實我們也應該要呼應現在的憲政僵局，我們要談我們要守護的是什麼樣的憲政。』

時代力量副秘書長劉品辰也認為，現行的憲法架構是透過長期修補方式勉強適用於台灣，但已衍生諸多制度性問題。他指出，憲法不僅陷於一中框架，也導致憲政運作陷入僵局，修憲的高門檻更讓多項改革難以推進，凸顯問題根源在於憲法本身。