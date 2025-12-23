行憲紀念日假期將至 國道單一費率75折

今年行憲紀念日假期將至，交通部高速公路局預估將有出遊車潮，國道採單一費率，通行費打75折，無20公里免費。

行憲紀念日假期將至，高公局呼籲駕駛務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

高公局表示，因該日適逢聖誕節，預計行憲紀念日前1日晚上有平安夜之相關活動，活動結束多為深夜時段，建議民眾來回可多搭乘大眾運輸，紓緩身心疲累。若需要開車，請務必養足精神並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕，以維他人及自身行車安全。

另高公局預估假期當天及前1日，都會區周邊可能因平安夜活動及旅遊需求而湧現車潮，鄰近之高速公路將承受較大交通壓力，導致部分路段出現交通壅塞情形。

高公局提到，為因應前述之交通負荷，將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；此外，行憲紀念日當日將改為單一費率收費（75折，無20公里免費），提醒用路人留意相關措施。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

