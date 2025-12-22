行憲紀念日假期 北市警局加強交通疏導 維護交通順暢

MEITU 20251222 165353295 1

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】114年12月25日為行憲紀念日假期，為維護假期間臺北市交通順暢及行車秩序，臺北市政府警察局特規劃交通疏導勤務，於行憲紀念日假期前(12月24日)在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，要求各分局提前於16時派員到崗疏導，其餘路口則於16時30分到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。

另於假期期間，針對臺北市轄內各觀光遊憩景點(如陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等）、大型百貨公司(賣場)及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。

臺北市政府警察局特別提醒行憲紀念日假期欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，北市警局並將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊；另請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。