行憲紀念日假期 北市警局加強交通疏導 維護交通順暢
【民眾網編輯方笙楠臺北報導】114年12月25日為行憲紀念日假期，為維護假期間臺北市交通順暢及行車秩序，臺北市政府警察局特規劃交通疏導勤務，於行憲紀念日假期前(12月24日)在中山北路、忠孝西路口等100處重要路口崗位，要求各分局提前於16時派員到崗疏導，其餘路口則於16時30分到崗，請駕駛人務必耐心配合員警、義交指揮。
另於假期期間，針對臺北市轄內各觀光遊憩景點(如陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等）、大型百貨公司(賣場)及其他交通繁雜商圈周邊道路，亦增派交通疏導崗位，以維持交通秩序，避免交通壅塞影響民眾假日旅遊興致，給民眾一個舒適的用路環境。
臺北市政府警察局特別提醒行憲紀念日假期欲前往陽明山、士林官邸、兒童新樂園、木柵動物園及白石湖等觀光景點或各百貨娛樂場所之民眾，儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車，以免增加周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，北市警局並將針對易聚集人、車潮之地點加強違規停車取締、拖吊；另請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，務必遵守各路口執勤員警或義交指揮，共同維護交通安全與順暢。
其他人也在看
13個台灣人遊日住宿最常有的問題！日本飯店人員現身說法＆解答
大家來到日本觀光最重要的首先就是搞定機加酒問題，不過很多事情都是到了當地才會臨時需要求救，這時在語言不通的情況下想要獲得解答更是宛如隔層紗。這次小編訪問了幾位在日本飯店前台從業的朋友，台灣旅客常會遇到的疑難雜症及問題，包含飯店服務、景點及交通資訊等等，在出發之前不如就先來做一下心理建設或是準備，以免到了現場遇到問題有苦說不出呀！ ※本文純屬受訪者個人意見，不代表日本全體住宿業LIVE JAPAN ・ 7 小時前 ・ 42
這6處雲林親子景點太療癒 和風美拍、萌寵互動、免門票莊園成熱門亮點
雲林有許多讓大人小孩都會笑開懷的療癒天地，大家去過了嗎? 從充滿日系氛圍、還能餵萌寵的和風莊園，到以乳牛為主角的遊樂牧場、免費入園的可可巧克力主題園區，再到夢幻兔子神社、落羽松秘境與超可愛積木主題公園，每一站都是充滿驚喜與回憶點的必玩亮點，把雲林變成孩子的快樂遊樂場吧！Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前 ・ 4
后里環保公園落羽松紅了！成拍照打卡熱點
台中市后里環保公園廣達17公頃，人工生態池周邊的落羽松紅了，形成一幅冬日美景，假日吸引許多民眾前往野餐、放風箏、拍照打卡！還有民眾前往休閒運動，十分愜意。后里環保公園原是豐原三鄉市聯合垃圾場，佔地20餘公頃，民國87年封場後，市府在原址進行植栽，其中5公頃規劃做為后里環保苗圃，其餘則以花田拼布概念規自由時報 ・ 8 小時前 ・ 4
宜蘭三星一日遊提案 騎單車賞落羽松、蔥田農事體驗！超人氣親子餐廳餵萌寵
想找一條大人放鬆、小孩放電的一日小旅行路線嗎？到宜蘭三星正好! 沿著安農溪騎單車，被落羽松染成季節限定的風景；走進蔥田，親手拔三星蔥、做蔥油餅，把土地的香氣帶回家；再到人氣親子餐廳近距離餵食萌寵，笑聲自然不間斷。從自然系秘境、美味在地小吃，到文青咖啡館的悠閒午後，把鄉間慢活、親子體驗與療癒風景一次收進行程裡。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前 ・ 3
馬來西亞檳城富有歷史 姓氏橋為景點之一 (圖)
馬來西亞檳城喬治市的「姓氏橋」為一處具有百年歷史的水上聚落，成為遊客打卡景點之一。中央社 ・ 6 小時前 ・ 2
東京出發90分鐘直達！橫濱親子一日遊懶人包，行李直接幫你送到飯店，免門票樂園玩到瘋
來到東京，如果想找一個有獨特文化景點、同時又可以購物、小朋友也有遊樂設施、戶外活動可以玩的地方，那橫濱絕對是一個很好的選擇。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 16 小時前 ・ 4
不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 5 小時前 ・ 3
〈 中華旅遊 〉福壽山櫻花饗宴 浪漫觀星
記者林怡孜∕台南報導 早春時節正是山櫻綻放的季節，福壽山農場粉紅花海如…中華日報 ・ 20 小時前 ・ 4
航空地勤曝「訂票5地雷」做錯最慘整張機票作廢
年底不少民眾會出國跨年，身為航空地勤的部落客表示，訂機票有許多細節需注意，並整理出5個常見的地雷，包括證件資料正確、機票條款（含餐食與行李額度）、航班時間與轉機安排、購票平台差異，以及行李損壞申報規定，提醒民眾多加留意，避免因疏忽造成無法登機，甚至整張機票作廢。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
臺南龜丹溫泉推出冬遊泡湯新體驗 結合山林打造慢活療癒之旅
寒冷冬季最適合泡湯，臺南得天獨厚有知名的白河區「關子嶺溫泉」及楠西區「龜丹溫泉」，坐擁山林景觀與天然溫泉資源，搭配周邊豐富的觀光景點與在地特色產業，是冬季到訪臺南不可錯過的療癒行程；配合冬季旅遊熱潮，龜丹溫泉體驗池與SoJoy極悅療癒工作室合作推出「溫泉X瑜珈X聲缽」，每天推出泡腳及泡湯二梯次，目前1月17日、2月21日活動尚有名額，喜愛溫泉民眾可把握機會。市長黃偉哲表示，臺南溫泉水源穩定，四季皆適合體驗，尤其在冬季更能感受暖湯帶來的放鬆與舒適，兼具養生與休閒功能；龜丹溫泉屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，泉質清澈透明、觸感滑潤，富含多種天然礦物質，深受泡湯遊客喜愛。觀光旅遊局長林國華指出，楠西區龜丹溫泉區有5家業者取得政府核發的合法溫泉標章，觀旅局委外經營管理的龜丹溫泉體驗池，擁有結 ...台灣新生報 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
機票「可改名」藏陷阱 消基會：手續費＋票差恐逼近重購
低成本航空主打票價便宜、購票彈性，但「可改名」背後卻暗藏高額費用風險，消基會調查發現，不少航空公司雖標示機票「可改名」，實際上卻需另付高額手續費、票差與稅差，費用甚至接近重新購票，消費者若事前未充分知情，容易誤判風險、衍生糾紛。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
台灣隊赴日比賽「球迷搶支持」！旅行社團費引熱議
棒球迷為支持台灣隊參加明年3月在日本舉行的經典賽，面臨機票住宿昂貴、球賽門票難抽的窘境！統一獅推出12萬9000元香港轉機六天團，價格引發質疑，且球迷擔憂攜帶國旗等物品經香港轉機恐遭扣留。旅行社更推出32萬9000元的頂級行程，竟已全數售罄，可見球迷對國家隊的熱愛遠超金錢考量！TVBS新聞網 ・ 13 分鐘前 ・ 2
歐洲小國盧森堡 全球遊客平均花費最高
旅行可以改變人生；但同時，一趟旅行往往要價不菲。世界上許多令人嚮往的目的地，通常沒有花上個數千元是根本去不了的；因此，對...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 2
澎湖冬至小旅行南寮「雞母狗」捏捏樂 外國人初體驗
澎湖縣政府推廣冬季旅遊，11月起推出「冬遊澎湖消費券」方案，持續到明年1月31日，規劃多元特色活動。其中特別攜手南寮社區，今明兩天推出冬至小旅行，2天共4個場次，帶領旅客走進在地社區，還有外籍教師報名，體驗澎湖特有冬至文化。南寮社區近年營造有成，獲獎無數，2024年榮獲民間團體類國家永續發展獎，20自由時報 ・ 1 天前 ・ 6
副刊／馬祖行(上)——南竿津沙，喜歡這個地方
出發前，知道北竿的芹壁很美，石牆結構的閩東式房子，是馬祖獨有的特色建築，心裡以此為標準，來想像馬祖該有的風景。 馬祖當地山都不高，容易親近。津沙聚落依山面海，房子依山而建，在這閑靜聚落裡，被整區的石牆建築所吸引，12月初暖暖的冬陽，下午時分往海邊走，一片亮眼金沙映入眼前，心想這應該就是津沙聚落桃園電子報 ・ 23 小時前 ・ 2
大雪山迎接聖誕楓潮
大雪山國家森林遊樂區的山林近來悄悄披上滿山楓紅色彩。隨著氣溫下降與日夜溫差拉大，園區內楓葉陸續轉色，目前整體楓紅率已達8成，紅、橙、黃交織的葉色點綴山頭，為冬日山林增添溫暖而迷人的景緻，吸引不少遊客搶先上山捕捉專屬寒冬的自然風景。林業及自然保育署台中分署表示，大雪山國家森林遊樂區內分布台灣紅榨槭、青楓、楓香等多樣變色葉植物。楓紅景觀自高海拔地區率先展開，小雪山資訊站周邊、49K停車場一帶、35K收費站及稍來山步道、大雪山林道35K至49K路段，已可明顯欣賞楓葉由綠轉黃、由橙轉紅的層次變化，無論駐足拍照或漫步林間步道，都能感受濃濃的浪漫氛圍。另外，玉山假沙梨鮮豔的紅果實垂掛枝條間，彷彿聖誕樹，超級亮眼，妝點大雪山特殊的冬季景色。林業保育署台中分署指出，隨著冷空氣一波波南下， ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
聖誕假期來臨 全球3億人次搭飛機出行 亞洲最繁忙航線在這一國
航空公司迎來聖誕旺季，預計3億人次將搭飛機出行英國《金融時報》報導，全球各家航空信傳媒 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
美國航空系統大亂流！逾150航班急取消 紐約、洛杉磯等樞紐全淪陷
圖／AI生成商傳媒｜記者陳宜靖／綜合外電報導美國航空運輸近日再度陷入混亂，多重天候因素與營運調度壓力交織，導致全美超過150個航班遭到取消，延誤情況更呈現擴大趨勢。此次受影響航空公司橫跨主要國籍航空，包括達美航空、捷藍航空、西南航空與聯合航空，多條往返美國重要城市的航線被迫調整，對年底旅遊與商務移動形成明顯衝擊。根據外電《Travel And Tour World》報導，本波航班取消潮主要集中於美國東岸與中西部空域。航班受影響城市涵蓋紐約、洛杉磯、亞特蘭大、丹佛、達拉斯、芝加哥、邁阿密、波士頓與西雅圖等航空樞紐，涵蓋美國最繁忙的國內與國際轉運節點。業界分析指出，近期美國多地遭遇冬季風暴、低能見度與強風影響，航空管制單位為確保飛航安全，被迫降低起降頻率，加上部分航空公司人力與機隊調度仍未完全恢復至疫情前水準，使得航班取消風險同步放大。以東岸為例，紐約與波士頓因天候不穩，航班延誤連鎖效應迅速擴散至全國航網。航空公司方面也陸續發布聲明，強調安全仍為首要考量，並已啟動旅客改票、退費與彈性調整機制。達美航空與聯合航空表示，正透過增加備援機組與調整航班時刻，試圖降低後續影響；西南航空則指出，短程航商傳媒 ・ 20 小時前 ・ 1
義大利古蹟收費又一椿 靠近羅馬特雷維噴泉須付2歐元
（中央社羅馬19日綜合外電報導）義大利首都羅馬的官員今天表示，為因應觀光公害，明年2月起市民以外遊客若想近距離參觀當地知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain），須支付2歐元（約新台幣74元）入場費。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《觀光股》老爺酒店重新定義國旅
【時報-台北電】面對旅遊資訊唾手可得的時代，為讓飯店品牌持續與旅人對話，老爺酒店集團回到「旅行本身」重新提問，從企業品牌角度思考飯店在當代旅行中的角色。老爺酒店集團執行長沈方正指出，現代人不缺旅遊資訊，缺乏的是重新理解城市的觀點，為此，老爺酒店集團推動「老爺式旅行」區隔市場、成功建立品牌特色。 有別於打卡拍照的旅行，老爺酒店集團將自身角色從「飯店服務提供者」，轉為「城市策展者」與「旅行哲學的提案者」。老爺認為，旅行不只是移動與消費，更是生活態度的延伸，回應旅人當下的生活狀態與人生階段。 老爺酒店集團自1977年創立以來，陸續開設台北老爺酒店、知本老爺酒店、礁溪老爺酒店與台南老爺行旅，並長期以「台味服務」在市場建立鮮明定位。老爺酒店集團並以真誠、親切、貼近人情與土地的品牌精神，在台灣飯店產業中建立獨特品牌地位。然而，隨著消費世代與社會結構轉換，地方創生興起，具國際視野的新世代消費者增加，「旅行」不再只是單純的觀光活動，反而逐漸成為價值與生活態度的選擇。 為此，老爺酒店集團自2022年啟動「老爺式旅行」，將品牌精神轉化為可持續發展的主題機制，每年提出一個值得被體驗的城市旅行觀點，回應旅客對時報資訊 ・ 8 小時前 ・ 發起對話