行憲紀念日列法定假 新北勞工局提醒休假給薪規定

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

（記者陳志仁／新北報導）《紀念日及節日實施條例》上路後，行憲紀念日（12月25日）已成為法定應休假日！新北市政府勞工局指出，勞工於該日及隨後的元旦，依法享有休假且雇主須照給工資；如休假日適逢勞工每週的例假或休息日，勞雇雙方應協商另行擇日補假，以確保休假權益不受影響。

圖／《紀念日及節日實施條例》上路後，行憲紀念日（12月25日）已成為法定應休假日！（新北市政府勞工局提供）

勞工局局長陳瑞嘉說明，若雇主因業務需要，要求勞工於法定休假日或補假日出勤，必須依規定加倍給付工資，不得以補休或其他名目規避法定給付義務；尤其法定休假日、例假及休息日，在《勞動基準法》中所適用的出勤條件與工資計算倍率皆不相同，事業單位務必加以區分。

廣告 廣告

採排班制的事業單位，應於班表或出勤紀錄中清楚標示假別，明確區分為法定休假日、例假或休息日，避免日後因工資計算或加班認定產生爭議；行政院已核定調升115年最低工資，自明年1月1日起，時薪制勞工每小時最低工資為196元，月薪制每月最低為2萬9,500元，不論本國或外籍勞工均一體適用。

新北市政府勞動檢查處強調，事業單位如違反相關規定，將依《勞動基準法》及《最低工資法》處以2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布事業單位及負責人資訊；呼籲業者務必遵守法令規定，以免觸法受罰。

更多引新聞報導

新北第6波違法雇主開罰259家 重罰逾千萬

點22惡意欠薪爆抗議 新北勞工局開罰並啟動全面追責

