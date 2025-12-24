行憲紀念日前夕民眾灌爆電話 嗆藍營：推放假卻打憲法法庭

許多民眾打電話到民進黨，表達對國民黨攻擊憲法法庭的不滿。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 立法院今年三讀通過《紀念日及節日實施條例》，明天12月25日行憲紀念日恢復放假。對此，民進黨秘書長徐國勇今（24）日透露，黨中央接到許多民眾來電，國民黨推動行憲紀念日放假，但卻一直攻擊憲法法庭，表達對國民黨的不滿。

民進黨今下午召開中執會，據轉述，徐國勇在黨務報告時表示，今日原訂的2026縣市首長提名記者會，因為日前的北市隨機襲擊事件而延期。他並說，27日是台南市長電視政見發表會、1月3日是高雄市、1月4日嘉義縣。

徐國勇也透露，黨中央接到許多民眾來電表示，明天是行憲紀念日，國民黨推了國定假日放假，但卻一直攻擊憲法法庭。民進黨注意到許多民眾來電，表達對國民黨攻擊憲法法庭的不滿。

行政院副秘書長阮昭雄則在會中表示，26日的行政院臨時院會，內政部、交通部會分別提出 ，關於重大交通節點，以及接下來聖誕、跨年、人潮集聚活動的強化安全方案；陸委會、內政部則會提出「兩岸人民關係條例」的修正法案，也就是之前提到的國安相關修法。

阮昭雄並指，1月1日元旦新制上路，包括最低工資調漲、牌照稅減免、婚育宅擴大補貼、育嬰假、文化禮金常態化等。他也說，行政院原本這週要開記者會，向社會宣傳2026年度總預算持續無法通過，有哪些新興計劃受到衝擊影響而無法實施，但預計延到下禮拜召開。

另外，據轉述，會中也談到南投、基隆、苗栗、嘉義市的議員提名席次問題。據指出，2026議員提名，各區提名人數授權地方黨部規劃，走完程序就會送到中執會報準通過，而黨主席賴清德與黨的方向都是希望地方擴大經營，也就是提名人數要比現在多。會中也一一比對了解各區有什麼狀況，最後都照案通過。

