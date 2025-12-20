行憲紀念日及元旦均屬國定假日 雇主應依法給假給薪

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市政府勞工局提醒，12月25日行憲紀念日為今年增列之國定假日之一，另115年1月1日元旦（中華民國開國紀念日）亦屬國定假日，依《勞動基準法》第37條規定，雇主應依法給予勞工放假一日並照給工資，以確保勞工休假權益。

勞工局說明，若因業務需要，雇主徵得勞工同意於國定假日出勤，應依法加倍發給工資。另雇主亦可事前與個別勞工協商，將國定假日與其他工作日進行調移，並須明確約定調移日期。經調移後，原國定假日即成為工作日，勞工於該日出勤工資無須加給；惟若勞工於調移後所指定之國定假日出勤，雇主仍應依法加倍發給工資。

勞工局進一步提醒，今年行憲紀念日及115年元旦皆適逢週四，如當日原訂為勞工之休息日或例假，雇主應於其他工作日補休一日，補休日期須經勞資雙方協商排定，且該補休日性質視同國定假日。雇主如徵得勞工同意於該補休日出勤，亦應依法加倍發給工資。國定假日為《勞動基準法》所保障之基本權利，不論月薪制或部分工時勞工，只要適用勞基法，均適用上述休假與給薪規定。

勞工局補充，自115年1月1日起最低工資將調整，月薪由現行28,590元調升至29,500元，時薪由190元調升至196元。雇主在核算工資時，務必注意不得低於法定標準，以免違反勞動法令。事業單位或勞工朋友如有相關勞動權益疑問，可撥打勞工局專線04-22289111分機35200或市府1999服務專線洽詢，亦可親洽台灣大道市政大樓文心樓1樓新市政服務中心勞工局服務櫃台諮詢。