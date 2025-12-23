行憲紀念日將至 高公局提醒多利用大眾運輸更輕鬆

一一四年行憲紀念日假期將至，因該日適逢聖誕節，高速公路局（下稱高公局）預計，行憲紀念日前一日晚上有平安夜相關活動，活動結束多為深夜時段，建議民眾來回可多搭乘大眾運輸，紓緩身心疲累。若需開車，請務必養足精神，並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕，以維他人及自身行車安全。

另，高公局預估假期當天及前一日，都會區周邊可能因平安夜活動及旅遊需求而湧現車潮，鄰近高速公路將承受較大交通壓力，導致部分路段出現交通壅塞情形。為因應前述交通負荷，將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；此外，行憲紀念日當日將改為單一費率收費（七五折，無二十公里免費），提醒用路人留意相關措施。