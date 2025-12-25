行憲紀念日恢復放假！藍喊「憲法已死」：改過弔唁日

國民黨立委吳宗憲開酸，只能過「行憲弔唁日」。（圖／東森新聞）





今天放假是因為行憲紀念日，國民黨立委吳宗憲開酸，只能過「行憲弔唁日」，因為憲法已經死在五位大法官手裡。在野黨也對總統提出彈劾案，預計明年一月舉辦兩場公聽會，接著邀總統到立院首次說明，之後進行全台巡迴，明年5月20號，就會針對彈劾案進行表決。

睽違25年，恢復放假的行憲紀念日，但諷刺的是，朝野卻因憲政體制相互指責，誰才在搞獨裁帝制。

立委（國）吳宗憲：「行憲紀念日其實是一個諷刺了啦，因為賴清德確實是做到了，他認為中華民國憲法是災難，而他現在就是想盡辦法摧毀它，所謂自稱民主的政黨，他利用控制媒體，他利用控制這些公民團體，他利用修改一些法律的規則等等的方式，然後來走向獨裁。」

朝野不合，吵到在野黨團要對總統提出彈劾，時程表出爐，預計明年1月14、15號，先在立院舉辦兩場公聽會，21、22號就會邀總統首次到立院說明，之後全台22縣市巡迴，5月13號第2次邀請總統，5月20號全院進行投票。

國民黨主席鄭麗文：「我們的國家領導人率先破壞憲政，踐踏民主藐視國會，雖然執政黨每天都在鬧事，但是在野黨必須認真做事。」

立委（民）鍾佳濱：「一個沒有正當性的彈劾，一個只是為了政治動員目的的彈劾，一個為了提案者個人私心的彈劾，是不值得我們來採納的。」

不只綠委猛轟，民進黨秘書長徐國勇也說，黨中央接到許多來電，民眾不滿國民黨推了行憲紀念日放假，卻一直攻擊憲法法庭。

立委（民）鍾佳濱：「在野黨不要再搞這些政治遊戲了，不要再浪費大家寶貴的時間，尤其是延會一個月，立法院所支付的公帑，是要讓我們好好來審預算的。」

行憲紀念日，大家怎麼過？朝野立委這一天，要讓政敵不好過。

