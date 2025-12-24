行憲紀念日變弔唁日 吳宗憲：憲法已死在清德宗與大法官手裡

今年立院三讀通過新增「4+1」國定假日，其中一天正是行憲紀念日。國民黨吳宗憲今（24）日發文指出，明天就是行憲紀念日，但心情無比沉重，「因為中華民國憲法已經死在清德宗與5位綠袍大法官手裡，明天只能過『行憲弔唁日』」

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

吳宗憲今天在臉書發文指出，2017年在野黨將「前瞻特別條例」聲請釋憲（第1476次決議）時，法定聲請門檻為「立法委員現有總額1/3」，也就是38位立委。當時大法官以高金素梅未參與投票、不算行使職權為由，以「少一人」直接駁回「不受理」，連案件內容都不看。他質疑，輪到自己時，人數門檻就變成「可以喬」了？

廣告 廣告

吳宗憲強調，就算依《憲訴法》舊法，門檻要求6位出席，現實也只有5位，司法院還大言不慚說「只有少一人」。他批評當年擋在野黨釋憲，少一個都不行；現在為了幫賴清德護航，少一個也無所謂，再度展現「綠能你不能」的雙重標準。

吳宗憲提到，蔡大法官的意見書承認人數不符大法官總額三分之二，然「僅短少一人」，是「非常時期」選擇先讓法庭運作。他認為這等於證實接受「5 < 6」的荒謬解釋，明知一台程序違法的「失速列車」，硬要「先開再說」，沒有踩煞車，還幫忙剪斷煞車線。他指出問題不在法定門檻太高，而是賴清德失職不補人。面對這班違法「失速列車」，蔡大法官選擇跟著衝鋒，而另外三位大法官選擇「拉手煞車」。

吳宗憲回顧去年國會改革釋憲案，當時被側翼戲稱違憲三寶的黃國昌、翁曉玲和他，前後兩次出席憲法法庭的言詞辯論，在鏡頭前與大法官、執政黨政府委派律師直球對決，接受全民檢驗。但「114憲判1」完全沒有公開的言詞辯論。他批評5位綠色大法官明知「違法會議」經不起檢驗，連「當面說服人民」的勇氣都沒有，躲在冷氣房搞「密室判決」，缺乏公開透明，徹頭徹尾的黑箱會議。

國民黨立委吳宗憲。（資料圖／中天新聞）

吳宗憲直指，這場憲政災難的根源就是賴清德，在他眼裡權力比憲法重要。關係到選舉，已指示行政院長提名「中選會委員」；但對於守護憲法的「大法官」，到現在連「審薦小組」都擺爛拖延。賴清德不願和在野黨協商補提名，卻把缺額當政治籌碼，用5人憲法法庭企圖持續阻擋國會法案，在行憲紀念日此刻親手用「5人密室判決」把憲法送進靈堂。

吳宗憲引述蔡宗珍、楊惠欽、朱富美大法官《不同意意見書》的重點，憲法82條加上增修條文第5條，把「大法官15人」的組織規則交給立法院，立法院訂的法律有「絕對拘束力」。他批評5位綠色大法官帶頭違法，自行將堅守程序的3位大法官同事剔除，宣稱自己過了人數門檻，這不是解釋憲法，而是把憲法改裝成無賴家法。

吳宗憲強調，如果容忍「少一人」也沒關係的荒謬邏輯，明天清德宗就會告訴國人「沒有立法院也沒關係」、「不聽話的國會、就用大法官判決修理」。他在文末寫道：「行憲紀念日前夕，我們弔唁。悼念被5人幫謀殺的憲法與程序正義」。

延伸閱讀

若游盈隆掌中選會 作家曝首要問題：主持民調機構身份是否適宜？

影/游盈隆獲提名中選會主委 王鴻薇：國民黨不為反對而反對

政院提名游盈隆任中選會主委爆雜音 民進黨團表態了！