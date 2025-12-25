行憲紀念日變憲政對決 民眾黨痛批：賴清德「打人喊救人」

國民黨主席鄭麗文、台灣民眾黨主席黃國昌召開 「搶救少子國安危機 TFA 助台灣一臂之力！」記者會。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（25）日出席桃園機場第三航廈北廊廳啟用典禮時，特別提到今天是行憲紀念日，並指出《中華民國憲法》明文規定，立法院應於年底前完成明年度中央政府總預算審查，但目前距離年底僅剩6天，連付委審查都尚未完成。

賴清德表示，若立法院無法如期完成預算審查，「不要再跟人家談什麼憲政了」，並強調自己是在行憲紀念日「語重心長」提出這番提醒。他也提到國防特別預算，表示相關預算「什麼問題就審查」，他說，執政黨編列的每一筆預算都有依據，符合國家、社會與人民發展的需要，「禁得起考驗」。

對此，民眾黨隨即發布新聞稿回應，批評賴清德「惱羞成怒、打人喊救人」，誣指在野黨「卡總預算、沒資格談憲政」。民眾黨指出，真正踐踏憲政秩序、違背法治精神，「全國最沒資格談『憲政』兩字的，正是賴清德本人」。

民眾黨指出，賴政府未依法編列立法院三讀通過、涉及軍人加薪及警消退休金調整的相關預算，踐踏軍警消基層權益，連最基本的「依法編列預算」都做不到，卻仍公開指責在野黨，質疑賴清德「到底是跟誰借的勇氣」。

民眾黨強調，立法院要求行政院依法、如實編列預算再送審，正是憲法賦予國會的核心職權，也是替人民納稅錢與軍警消權益把關。該黨直言，在行憲紀念日這天，一位「不副署、不公布、不執行」三讀通過法案的「三不總統」，是否還想再加上一個標籤，湊成「四不像總統」，引發外界議論。

新聞稿最後指出，賴清德妄圖復辟「綠色威權」，造成一波又一波憲政災難，並遙控行政權凌駕代表民意的立法權。民眾黨表示，若賴清德真心關心國家發展與人民利益，應依法編列預算、親赴國會報告、恢復司法機關獨立運作，而非在鏡頭前上演憂國憂民的「獨角戲」。民眾黨並直言，「2025年末最大的笑話，就是高喊要談憲政，卻因毀憲亂政遭彈劾的賴清德。」

