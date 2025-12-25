行憲紀念日鳳山發放年曆 柯志恩誓言明年此時宣誓就職

柯志恩獲徵召後首場公開活動，選擇於鳳山區勝利路旁的工協街廣場舉辦「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」活動。 圖：孫家銘/攝

[Newtalk新聞] 昨天甫由國民黨正式提名參選2026高雄市長的國民黨立委柯志恩，今（25）日展開獲徵召後首場公開活動，選擇於鳳山區勝利路旁的工協街廣場舉辦「力拚勝利–2026年柯志恩年曆發送」活動，吸引數百位民眾到場。柯志恩在活動開始前先走訪工協市場，一一向攤商與鄉親問好，許多攤商與市民見到柯志恩本人現身，紛紛熱情揮手打招呼，高喊加油，還有攤商送上象徵「好彩頭」的菜頭，讓柯志恩相當感動。柯志恩也發下豪語，明年的九合一大選，她會帶領所有黨籍議員、里長一同勝選，並在明年的行憲紀念日，恪守憲法宣誓就職，讓現場所有支持者沸騰高喊「凍蒜」。

柯志恩表示，高雄有得天獨厚的山、海、河、港環境，以及完整的海空陸交通網與宜居氣候，在歷屆市長一棒接一棒的努力下，高雄已經站在新的起跑線上，她深信面對國際充滿挑戰的全新局勢，高雄這座城市需要新政治、新氣魄、新格局，透過嶄新的領導人格局擘劃高雄的未來藍圖，才能真正做到承先啟後，而這也是高雄市民最急切的期盼。

柯志恩強調，高雄不只市區要改變，更要讓38個行政區全面38變，她將從7大方向全面實踐「夢想海港」，全力打造一個有方向、有夢想、有溫度的高雄，包括：第一，打造亞太最豐盛的海港經濟，讓高雄成為國際投資、航運、物流與產業鏈的首選城市，讓世界因港而來，也因高雄而留下；第二，讓半導體成為國家戰略的核心引擎，結合軍工、航太、算力與AI等先進技術，讓高雄成為支撐台灣、連結世界的科技心臟；第三，全面發展軌道經濟，一條軌道，帶動一個生活圈，每一個站體，都是就業、商機與城市活力的聚集地，將交通樞紐轉化成具有高價值、高效率的軌道生態圈，讓高雄真正做到「好行、好住、好生活」。

第四，建構海、陸、空、資訊四軸整合的交通港市，讓高雄成為亞太最便捷、最智慧、最亮眼的國際門戶城市；第五，讓農漁、觀光全面走向世界。讓高雄的山海河港、農漁物產、文化故事，成為世界旅人心中最溫暖、最難忘的風景；第六，建構全市雙語教育環境。讓高雄的孩子更有能力接軌世界、勇敢探索世界真奇妙，在高雄長大，也能自信走向國際舞台；第七，讓陽光照耀山城。把經濟與觀光的動能延伸到三山地區，創造新的客原、新的希望，讓城鄉一起前進，高雄38區將沒有任何一個地方被遺忘。

柯志恩說，她是兩個孩子的媽媽，她知道職業婦女兼顧家庭與職場的辛苦，所以她會讓高雄的孩子接受最好的教育、會讓婦女被支持、有保障，讓高齡長者享有完整醫療照顧，最重要的是讓年輕人能在這座城市勇敢追夢、不必離鄉背井。

柯志恩說，她揭露美濃大峽谷、和山光電等弊案，卻面對鋪天蓋地的造謠、抹黑與各種政治攻擊，她選擇直球面對，不畏懼也絕不逃避，因為市民的期待眼神，就像高雄溫暖和煦的陽光一樣，讓她感受到真正的力量

柯志恩承諾，她會繼續與所有的議員合作，努力傾聽民意，為地方爭取建設，她也要向鳳山最鐵、最挺的鄉親夥伴，獻上最深的感謝與敬意，因此她在接受國民黨徵召參選後的第一場活動，就特別選在鳳山勝利路旁，靠近工協市場的鳳山新城舉辦，象徵力拚勝利。她也發下豪語，明年的九合一大選，她會帶領所有黨籍議員、里長一同勝選，並在明年的行憲紀念日，恪守憲法宣誓就職，讓現場所有支持者沸騰高喊「凍蒜」。

柯志恩舉辦年曆發送活動，包括國民黨前立委黃昭順、立委黃仁及國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽、市議員劉德林、李雅靜、鄭安秝、陳玫娟、蔡金晏，以及鍾易仲、邱于軒團隊都到場力挺，全高雄市原住民後援會也正式成立，表態全力相挺柯志恩。

此外，活動現場，除了準備3000份年曆送給市民，以黃色調為主色，搭配柯志恩真人與Q版頭像的「幸福高雄號」胖卡也在今天亮相，讓不少人直呼可愛，未來這台「幸福高雄號」也會跑遍高雄38個行政區，宣傳高雄在地之美，並把柯志恩的政見分享給市民朋友，成為柯志恩的超萌分身。

