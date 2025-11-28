行憲紀念日、元旦將至 國道交通疏導措施出爐

今年行憲紀念日與明年元旦皆為單一假日，交通部高速公路局研判，行憲紀念日多為短途單日旅次，至元旦當日除短途單日旅次，也包含跨年後返回居住地旅次，預估交通量均略高於平日。考量當日及前一日都會區周邊景點可能出現參加平安夜、跨年等活動或旅遊車潮，導致鄰近景點高速公路局部壅塞，高公局規畫機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

114年行憲紀念日暨115年元旦國道交通疏導措施一覽表。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

另為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸之主要功能，行憲紀念日及元旦當天將採單一費率（即打75折、無20公里免費）收費，高公局籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸，自行開車之用路人，請儘量提早出門；於活動結束後切勿酒駕或疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全，提醒民眾行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3000元以上、6000元以下罰鍰。

