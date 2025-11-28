行憲紀念日、元旦疏運措施公布！ 國道打75折無20公里免費

交通部高速公路局今（28）日公布114年行憲紀念日及115年元旦國道交通疏導措施，由於兩日均為單一假日，預估以短途單日旅遊車潮為主，交通量略高於平日。為避免過多短途車輛影響國道服務水準，兩日將採單一費率收費，即打75折、取消20公里免費里程。

交通部高速公路局今（28）日公布114年行憲紀念日及115年元旦國道交通疏導措施，將採單一費率收費，即打75折、取消20公里免費里程。（示意圖/中天新聞資料照）

高公局研判，行憲紀念日當日多為短途單日旅次，至元旦當日除短途單日旅遊旅次，亦包含跨年活動後返回居住地之旅次。考量行憲紀念日及元旦當日及前一日，都會區周邊景點可能出現參加平安夜、跨年等相關活動或旅遊車潮，導致鄰近景點之高速公路出現局部路段壅塞情形。

針對疏運措施，高公局規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。高公局呼籲短程用路人儘量利用地方道路前往目的地，回歸國道以服務中長程城際運輸之主要功能。

114年行憲紀念日暨115年元旦國道交通疏導措施一覽表。（圖/高公局提供）

高公局表示，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車之用路人，請儘量提早出門，於活動結束後切勿酒駕或疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。

高公局特別提醒，民眾行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以3千元以上、6千元以下罰鍰。

