「行憲紀念日」是假的？呂捷爆真相：為了配合美國人的聖誕節

補教名師呂捷在臉書粉專發文，直指台灣長年耳熟能詳的「行憲紀念日」其實名不符實，直言12月25日會被訂為國定假日，關鍵原因並非紀念憲法，而是為了配合美國人的聖誕文化，並一語下結論：「沒有行憲紀念日，這天就是聖誕節。」 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 今（25）日適逢聖誕節，補教名師呂捷在臉書粉專發文，直指台灣長年耳熟能詳的「行憲紀念日」其實名不符實，直言12月25日會被訂為國定假日，關鍵原因並非紀念憲法，而是為了配合美國人的聖誕文化，並一語下結論：「沒有行憲紀念日，這天就是聖誕節。」貼文曝光後，引發大批網友討論。

呂捷整理中華民國憲法的時間軸指出，憲法於民國35年12月25日制定完成，36年1月1日公布，同年12月25日正式實施；然而，民國37年5月10日《動員戡亂時期臨時條款》公布後，憲法部分條文隨即遭到凍結。他舉例說明，包括總統任期限制被凍結，才使蔣中正得以連任多屆，「所謂的憲法，其實實施不到半年就被凍結了。」

至於「行憲紀念日」的由來，呂捷指出，1963年行政院依內政部提案，將12月25日訂為國定假日，名義上是行憲紀念日，但當時正值戒嚴高峰期，動員戡亂體制仍在運作，「憲法早就被凍結了，1963年哪來的行憲？」他也補充，動員戡亂時期自1948年一路延續至1991年，長達43年。

呂捷進一步直言，真正原因其實是「因為老美」。他指出，當年有大量美國人、尤其是駐台美軍在台灣工作，對美國人而言，聖誕節至新年就如同華人的春節連假，「為了配合美國人的歲時節慶，才硬是掰出一個『行憲紀念日』當理由放假。」他也提到，1991年後歷經七次修憲，1947年版本的中華民國憲法，完整實際運作的時間「加起來不到一年」。

貼文最後，呂捷再次強調，「所以沒有行憲紀念日，這一天就是聖誕節，散播歡樂、散播愛。」不少網友留言表示認同，直呼「從小就覺得怪怪的」、「歷史課本終於有人講清楚了」。

