行憲紀念日 藍委譏變弔唁日

今年起行憲紀念日重回國定假日放假一天，國民黨中央黨部並未懸掛慶祝標語。（范揚光攝）

12月25日行憲紀念日因立法院三讀通過《紀念日及節日實施條例》，今年重新恢復放假，但近日憲法法庭在大法官人數疑慮下重啟裁判，藍委吳宗憲24日直言，憲法已死在賴清德總統與5位綠袍大法官手裡，只能過「行憲弔唁日」；民眾黨也痛批民進黨政府踐踏憲政秩序，在行憲紀念日這天更顯荒謬，令所有人民痛心。

立法院今年5月三讀通過《紀念日及節日實施條例》，新增4天國定假日，其中包括行憲紀念日。據了解，國民黨今日並未特別規畫行憲慶祝活動，反倒是前祕書長黃健庭為基督徒，會舉行耶誕點燈活動。

吳宗憲昨談起《憲法訴訟法》修法遭憲法法庭判定違憲，他表示，就算依《憲訴法》舊法，門檻要求6位大法官出席才可評議，現實只有5位，國人若容忍「少1人」也沒關係的荒謬邏輯，明天賴清德就會說「沒有立法院也沒關係」。

他也回顧，2017年憲法法庭以無黨籍立委高金素梅不符資格為由，判定在野立委提出的前瞻特別預算釋憲案未達連署門檻，憲法法庭不予受理，痛批同樣是「少1人」，當年憲法法庭直接駁回，連案件內容都不看，如今輪到自己，人數門檻就變成「可以喬」。

民眾黨強調與所有人民站在一起，將以最堅定最具體的行動，對抗違法濫權的政府，捍衛《憲法》的尊嚴，「我們必定會堅定拒絕綠色獨裁，致力重建憲政秩序，捍衛國民主權，自己的國家自己救」。

然而，民進黨祕書長徐國勇昨於中常會透露，黨中央接到許多民眾來電，認為國民黨推動行憲紀念日放假，卻一直攻擊憲法法庭，強烈表達對國民黨的不滿。民進黨立委邱志偉表示，藍白仍不願意接受大法官的裁決，才是國之不幸。

「114年憲判字第1號判決」的主筆大法官呂太郎，19日自我造法論述後，讓5位大法官可組成「合法」的憲法法庭審判，憲法法庭大復活後，24日首度進行評議。至於評議內容或是結果為何，憲法法庭書記廳僅回應「評議內容祕密」。

不過，為了避免外界質疑8位大法官沒做事，憲法法庭書記廳也在網路上公告近期大法官們的裁判件數；12月16日憲法法庭公告程序裁定14件、17日憲法法庭公告程序裁定13件，18日憲法法庭公告程序裁定50件，19日作成判決1件，24日憲法法庭評議結果尚未公告。