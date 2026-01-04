行政執行也AI 士林分署推動Gemini 3.0公務應用培訓 9

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

為配合法務部行政執行署推動人工智慧（AI）技術於執行業務的應用政策，士林分署日前舉辦「公務救星Gemini 3.0史詩級應用講座」，特別邀請「泛科學院」頻道主理人莊哲昀老師（AJ Chuang）擔任講座，吸引超過30名執行人員熱情參與。

隨著AI技術快速發展，越來越多政府機關及民間企業積極探索生成式AI在日常業務中的應用。士林分署特別舉辦本次教育訓練，培養同仁對AI工具的理解與實務操作能力，並展示如何將最新科技融入行政執行工作流程，提升效率與精準度。

廣告 廣告

莊哲昀在講座中以幽默務實的方式，先介紹AI趨勢與ChatGPT、 Grok、Gemini、Claude、NotebookLM等工具選擇，並闡述各項AI工具強大功能，包括文字及圖片生成能力，並示範如何運用AI快速處理文書、生成圖片與簡報。

此外，莊哲昀更進一步介紹進階應用技巧，示範如何將AI與其他工具串接，打造「數位秘書」，協助同仁自動化資料整理、論文文獻製作及各項行政任務，有效減輕日常工作負擔。

課堂中同仁踴躍參與互動，並透過電腦及手機實際操作包含Gemini在內的多項AI工具，親身體驗其於行政實務上的應用成效。參與同仁紛紛表示，課程內容實用且富啟發性，對於未來將AI技術導入公務工作流程深具信心，並期待能將所學應用於實務，進一步提升行政效率與服務品質。

行政執行也AI 士林分署推動Gemini 3.0公務應用培訓 11

最後，由士林分署長吳廣莉代表分署致贈感謝狀予莊老師，感謝其為同仁帶來一場內容豐富、精彩實用的AI應用講座，讓同仁獲益良多，並表示未來分署將持續規劃推動相關AI培訓課程，致力打造高效、專業且便民的行政執行服務體系，使人民能感受到專業、便捷與效能的優質服務。

照片來源：行政執行署士林分署

更多CNEWS匯流新聞網報導：

「五大法官新常態」 台高檢主任檢察官籲不值得鼓勵

人數爭議中 憲法法庭宣告聲請撤銷或變更羈押處分應準用上訴權人規定

【文章轉載請註明出處】